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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: वृश्चिक राशि के लिए विस्तार और विजय का सप्ताह, पढ़ें राशिफल

Vrishchik Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: वृश्चिक राशि के लिए विस्तार और विजय का सप्ताह, पढ़ें राशिफल

Vrishchik Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: वृश्चिक के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 09:49 AM (IST)
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  • व्यापार में यात्राएं सफल, नया व्यवसाय खोलने में ईश्वर की कृपा.
  • ऑफिस में ज्ञान का सम्मान, विदेश नौकरी का पक्का ऑफर.
  • छात्रों को विद्वान गुरु का साथ, कलाकारों को सरकारी सम्मान.
  • स्वास्थ्य उत्तम, परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद, लव लाइफ स्थिर.

Vrishchik Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग ज्ञान और विस्तार का संदेश लेकर आया है. व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और नया बिजनेस खोलने के लिए गुरुवार का दिन ईश्वरीय कृपा दिलाएगा. इस दौरान आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं धरातल पर उतरेंगी और आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोग नए क्षेत्रों में विस्तार कर सकते हैं और पुराने संपर्कों से भी लाभ मिलने की संभावना है. आपकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस में आपके ज्ञान और अनुभव का सम्मान होगा. सीनियर अधिकारी आपसे सलाह लेकर बड़े निर्णय लेंगे; जो लोग विदेश में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं. उन्हें इस हफ्ते पक्का ऑफर मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी विश्वसनीयता और कार्य के प्रति समर्पण आपको अलग पहचान दिलाएगा. आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाने में सक्षम रहेंगे. इससे आपके करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने के अवसर बनेंगे.

शिक्षा साप्ताहिक राशिफल: स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए यह समय किसी विद्वान गुरु के सानिध्य में आने का है, जिससे उनकी पढ़ाई को नई दिशा मिलेगी और कलाकारों को सरकारी सम्मान मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में यह समय सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है. जिससे भविष्य में आपको बड़ा लाभ मिलेगा. छात्र अपने लक्ष्य को लेकर अधिक गंभीर रहेंगे और उनकी मेहनत रंग लाएगी. वहीं कलाकारों के लिए यह समय पहचान और सम्मान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.

सेहत साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से आप बहुत फिट महसूस करेंगे. खासकर पैर और पेट की समस्याएं दूर होंगी, परिवार में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, लव लाइफ में स्थिरता आएगी और संतान की उपलब्धियों से समाज में आपका नाम रौशन होगा. आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता आपको हर कार्य में सफलता दिलाने में मदद करेगी. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी और घर का वातावरण सुखद बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह आपके लिए आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी उन्नति का संकेत दे रहा है. आप नए लोगों से जुड़ेंगे और आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, जिससे भविष्य में आपको लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते नजर आएंगे. कुल मिलाकर, सप्ताह आपके लिए प्रगति, सम्मान और सफलता का प्रतीक बनने वाला है, जहां हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

ये भी पढ़ें: Tula Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: तुला राशि के लिए मिस्ट्री सक्सेस वाला रहेगा सप्ताह, पढ़ें वीकली राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Astrology 2026 Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Vrishchik Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक व्यापार में क्या खास रहेगा?

सप्ताह की शुरुआत ज्ञान और विस्तार का संदेश लेकर आई है। व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और गुरुवार को नया व्यापार खोलने के लिए ईश्वरीय कृपा मिलेगी।

नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह ऑफिस में क्या उम्मीद है?

ऑफिस में आपके ज्ञान और अनुभव का सम्मान होगा, और सीनियर अधिकारी आपसे सलाह लेंगे। विदेश में नौकरी के प्रयासरत लोगों को पक्का ऑफर मिल सकता है।

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए 3 से 9 मई 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह समय किसी विद्वान गुरु के सानिध्य में आने का है, जिससे पढ़ाई को नई दिशा मिलेगी। कलाकारों को सरकारी सम्मान मिल सकता है।

सेहत और पारिवारिक जीवन के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

स्वास्थ्य के लिहाज से आप फिट महसूस करेंगे और पैर-पेट की समस्याएं दूर होंगी। परिवार में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और लव लाइफ में स्थिरता आएगी।

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