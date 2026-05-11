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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: वृश्चिक राशि को कोर्ट-कचहरी में बड़ी जीत और करियर-प्रॉपर्टी का लाभ

Vrishchik Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: वृश्चिक राशि को कोर्ट-कचहरी में बड़ी जीत और करियर-प्रॉपर्टी का लाभ

Vrishchik Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: वृश्चिक के लिए मई का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 06:35 AM (IST)
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  • सप्ताह की शुरुआत में गंभीर फैसले, दूरदर्शिता से बचें मुश्किलें।
  • व्यापार में लाभ, मशीन रखरखाव पर ध्यान दें।
  • विदेश से नौकरी, जून में परिवार से मिलने की योजना।
  • संतान की उपलब्धि से घर में खुशियां, वैवाहिक जीवन सुखद।
  • प्रॉपर्टी विवाद में समझौते की उम्मीद, अनजान पर भरोसा न करें।
  • रोमांचक यात्राएं, परिवार संग रिश्तों में नई ऊर्जा।
  • कलाकारों को नई प्रेरणा, खिलाड़ियों को चोट से उबरने का मौका।

Vrishchik Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2026)

 

वीक स्टार्टिंग थोड़ा रहस्यमयी, गंभीर और रणनीतिक फैसलों वाला रहेगा. इस सप्ताह आप हर कदम बेहद सोच-समझकर उठाएंगे और आपकी दूरदर्शिता कई मुश्किलों से बचा सकती है. केमिकल, फार्मास्युटिकल्स और माइनिंग के कामों में बड़ा मुनाफा देगा, लेकिन मशीनों के रखरखाव पर ध्यान दें. तकनीकी खराबी या लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. निवेश से पहले हर पहलू की जांच करना जरूरी होगा.

विदेश में नौकरी कर रहे लोग जून में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए भारत आने की टिकट इस हफ्ते बुक कर सकते हैं. लंबे समय बाद परिवार से मिलने की खुशी आपको भावुक कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में स्थिरता और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. विदेश से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है.

संतान की ओर से किसी स्कॉलरशिप या अवार्ड की सूचना इस हफ्ते आपके घर में खुशियां लेकर आएगी. बच्चों की उपलब्धि से परिवार का गौरव बढ़ेगा और घर का वातावरण उत्सव जैसा बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप मिलकर बच्चों के भविष्य की नींव रखेंगे. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.

प्रॉपर्टी के मामले में यदि कोई केस कोर्ट-कचहरी में अटका है, तो उसमें आपके पक्ष में समझौता होने की पूरी उम्मीद है. लंबे समय से चली आ रही कानूनी परेशानियां कम हो सकती हैं. हालांकि संपत्ति के लेनदेन में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, वरना आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.

छुट्टियों के लिए आप कुछ लीक से हटकर, जैसे रिवर राफ्टिंग या किसी ऐतिहासिक गुफा की यात्रा का चुनाव करेंगे. रोमांच और एडवेंचर से जुड़ी यात्राएं आपको मानसिक रूप से तरोताजा करेंगी. परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय रिश्तों में नई ऊर्जा भर देगा.

कलाकारों को अपनी कला में कुछ नया प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी, जो जून के अंत तक आपको काफी लोकप्रियता दिलाएगी. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है. खिलाड़ियों को इस हफ्ते पुरानी चोटों से उभरने का मौका मिलेगा और वे पूरी तरह फिट हो जाएंगे. नियमित अभ्यास और फिटनेस पर ध्यान देना भविष्य में बेहतर प्रदर्शन दिलाएगा.

यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य कार्ड और जरूरी दवाइयां साथ रखना न भूलें. सेहत के मामले में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. पर्याप्त आराम करें और खानपान का विशेष ध्यान रखें. योग और मेडिटेशन मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Scorpio Weekly Horoscope Astrology 2026 Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Vrishchik Weekly Horoscope
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