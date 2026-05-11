Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सप्ताह की शुरुआत में गंभीर फैसले, दूरदर्शिता से बचें मुश्किलें।

व्यापार में लाभ, मशीन रखरखाव पर ध्यान दें।

विदेश से नौकरी, जून में परिवार से मिलने की योजना।

संतान की उपलब्धि से घर में खुशियां, वैवाहिक जीवन सुखद।

प्रॉपर्टी विवाद में समझौते की उम्मीद, अनजान पर भरोसा न करें।

रोमांचक यात्राएं, परिवार संग रिश्तों में नई ऊर्जा।

कलाकारों को नई प्रेरणा, खिलाड़ियों को चोट से उबरने का मौका।

Vrishchik Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग थोड़ा रहस्यमयी, गंभीर और रणनीतिक फैसलों वाला रहेगा. इस सप्ताह आप हर कदम बेहद सोच-समझकर उठाएंगे और आपकी दूरदर्शिता कई मुश्किलों से बचा सकती है. केमिकल, फार्मास्युटिकल्स और माइनिंग के कामों में बड़ा मुनाफा देगा, लेकिन मशीनों के रखरखाव पर ध्यान दें. तकनीकी खराबी या लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. निवेश से पहले हर पहलू की जांच करना जरूरी होगा.

विदेश में नौकरी कर रहे लोग जून में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए भारत आने की टिकट इस हफ्ते बुक कर सकते हैं. लंबे समय बाद परिवार से मिलने की खुशी आपको भावुक कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में स्थिरता और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. विदेश से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है.

संतान की ओर से किसी स्कॉलरशिप या अवार्ड की सूचना इस हफ्ते आपके घर में खुशियां लेकर आएगी. बच्चों की उपलब्धि से परिवार का गौरव बढ़ेगा और घर का वातावरण उत्सव जैसा बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप मिलकर बच्चों के भविष्य की नींव रखेंगे. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.

प्रॉपर्टी के मामले में यदि कोई केस कोर्ट-कचहरी में अटका है, तो उसमें आपके पक्ष में समझौता होने की पूरी उम्मीद है. लंबे समय से चली आ रही कानूनी परेशानियां कम हो सकती हैं. हालांकि संपत्ति के लेनदेन में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, वरना आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.

छुट्टियों के लिए आप कुछ लीक से हटकर, जैसे रिवर राफ्टिंग या किसी ऐतिहासिक गुफा की यात्रा का चुनाव करेंगे. रोमांच और एडवेंचर से जुड़ी यात्राएं आपको मानसिक रूप से तरोताजा करेंगी. परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय रिश्तों में नई ऊर्जा भर देगा.

कलाकारों को अपनी कला में कुछ नया प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी, जो जून के अंत तक आपको काफी लोकप्रियता दिलाएगी. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है. खिलाड़ियों को इस हफ्ते पुरानी चोटों से उभरने का मौका मिलेगा और वे पूरी तरह फिट हो जाएंगे. नियमित अभ्यास और फिटनेस पर ध्यान देना भविष्य में बेहतर प्रदर्शन दिलाएगा.

यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य कार्ड और जरूरी दवाइयां साथ रखना न भूलें. सेहत के मामले में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. पर्याप्त आराम करें और खानपान का विशेष ध्यान रखें. योग और मेडिटेशन मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.