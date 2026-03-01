हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Weekly Rashifal 2026: वृषभ को मिलेगा संतान सुख बढ़ेगा मान-सम्मान, सप्ताह की शुरुआत से खुलेंगे सफलता के द्वार

Vrishabh Weekly Rashifal 2026: वृषभ को मिलेगा संतान सुख बढ़ेगा मान-सम्मान, सप्ताह की शुरुआत से खुलेंगे सफलता के द्वार

Vrishabh weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: वृषभ राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 07:26 AM (IST)
Vrishabh weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

वीक स्टार्टिंग बेहद शुभ साबित होने वाला है. सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ होगी. आप जिस काम को हाथ लगाएंगे आपको उसमें मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर दोनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. टीमवर्क के चलते आपके प्रदर्शन में निखार आएगा और अधिकारी वर्ग भी आपसे संतुष्ट नजर आएगा.

व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरने वाला है. मार्केट में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे. बिजनेसमैन के हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. आप सत्ता-सरकार से जुड़े संपर्कों का लाभ उठाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे. यदि आप प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस की प्लांनिंग बना रहे तो आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है. बड़ी बात यह कि आपको इसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा लाभ होगा. निवेश से जुड़े फैसले भी भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

मिड वीक आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. संतान की सफलता से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा. आपके कामकाज के साथ सेहत और संबंधों के लिए भी शुभ रहने वाला है. छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर करें तो हेल्थ नार्मल रहने वाली है. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. वहीं स्वजनों के साथ आपके आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे. लव लाइफ में पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. फेस्टिव सीजन पर वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और आपसी समझ रिश्तों को और मजबूत बनाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
01 Mar 2026
