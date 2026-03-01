Vrishabh weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

वीक स्टार्टिंग बेहद शुभ साबित होने वाला है. सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ होगी. आप जिस काम को हाथ लगाएंगे आपको उसमें मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर दोनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. टीमवर्क के चलते आपके प्रदर्शन में निखार आएगा और अधिकारी वर्ग भी आपसे संतुष्ट नजर आएगा.

व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरने वाला है. मार्केट में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे. बिजनेसमैन के हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. आप सत्ता-सरकार से जुड़े संपर्कों का लाभ उठाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे. यदि आप प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस की प्लांनिंग बना रहे तो आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है. बड़ी बात यह कि आपको इसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा लाभ होगा. निवेश से जुड़े फैसले भी भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

मिड वीक आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. संतान की सफलता से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा. आपके कामकाज के साथ सेहत और संबंधों के लिए भी शुभ रहने वाला है. छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर करें तो हेल्थ नार्मल रहने वाली है. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. वहीं स्वजनों के साथ आपके आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे. लव लाइफ में पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. फेस्टिव सीजन पर वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और आपसी समझ रिश्तों को और मजबूत बनाएगी.

