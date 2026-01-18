हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Weekly Love Rashifal 2026: वृषभ राशि लव राशिफल, पुराने रिश्ते फिर जुड़ेंगे

Vrishabh Weekly Love Rashifal 2026: वृषभ राशि लव राशिफल, पुराने रिश्ते फिर जुड़ेंगे

Vrishabh Weekly Love Horoscope 19-25 January 2026: जनवरी का नया सप्ताह वृषभ राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. पढ़े 19-25 जनवरी तक वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Jan 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

Weekly Love Horoscope January 19 to 25 2026: जनवरी 2026 का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई अहम संकेत लेकर आ रहा है. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच ग्रहों की चाल प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्पष्टता, पुराने मतभेदों के समाधान और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत दे रही है. यह सप्ताह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे या जिनके जीवन में हाल ही में कोई नया व्यक्ति आया है.

यह साप्ताहिक लव राशिफल आपको बताएगा कि आने वाले सात दिन आपके प्रेम जीवन, रिलेशनशिप, शादीशुदा जीवन और भावनात्मक फैसलों के लिए कितने अनुकूल हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके प्यार के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो आगे पढ़ें अपना पूरा लव राशिफल.

वृषभ राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Taurus Saptahik Rashifal)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में स्थिरता और भावनात्मक संतुलन लेकर आएगा. रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ अधिक सुरक्षित और सहज महसूस करेंगे. इस दौरान प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होने के योग बन रहे हैं. जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं, वे अपने संबंध को अगले स्तर पर ले जाने पर विचार कर सकते हैं.

विवाहित जातकों के लिए यह समय आपसी समझ, सहयोग और जिम्मेदारियों को साझा करने वाला रहेगा. जीवनसाथी का भावनात्मक समर्थन मिलेगा, जिससे पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा. वहीं अविवाहित लोगों के लिए पुराने किसी मित्र या पूर्व संपर्क से दोबारा जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जो आगे चलकर भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

इस सप्ताह अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करना लाभकारी रहेगा. संवाद की कमी से बचें और छोटी बातों को मन में न रखें. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन में संतोष, स्थिरता और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

  • शुभ नंबर- 6
  • शुभ रंग- गुलाबी
  • उपाय- शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 18 Jan 2026 08:15 PM (IST)
