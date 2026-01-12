हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Weekly Love Rashifal 2026: वृषभ राशि के जीवन में होगी प्रेम की दस्तक, पढ़ें वीकली राशिफल

Vrishabh Weekly Love Horoscope 12-18 January 2026: जनवरी का नया सप्ताह वृषभ राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. पढ़े 12-18 जनवरी तक वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Weekly Love Horoscope 12 to 18 January 2026: प्रेम और रोमांस हमेशा हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं और सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना रिश्तों को मजबूत बनाता है. 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक का यह साप्ताहिक लव राशिफल आपके लिए बताएगा कि इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कौन से नए मौके आपके इंतजार में हैं, किन रिश्तों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अविवाहित और रिलेशनशिप में जुड़े दोनों जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांस, नजदीकियों और भावनात्मक संतुलन से भरा रहेगा. जानिए, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से वृषभ राशि के लिए कौन सा रंग और नंबर लाएगा खुशियों की बहार और कौन सा उपाय बनाएगा आपके रिश्तों को और भी मजबूत.

वृषभ राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Taurus Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह वृषभ राशि के प्रेम जीवन में स्थिरता, भरोसे और भावनात्मक संतुलन की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी. जिन लोगों के रिश्ते हाल ही में असमंजस या दूरी से गुजर रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह सुकून और स्पष्टता लेकर आएगा. आप अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे और सामने वाला भी आपकी भावनाओं को समझेगा.

अविवाहित जातकों के लिए यह समय खास है. किसी पुराने मित्र, सहकर्मी या सोशल सर्कल से जुड़े व्यक्ति के साथ रिश्ता धीरे-धीरे प्रेम में बदल सकता है. शुरुआत भले ही सामान्य बातचीत या दोस्ती से हो, लेकिन भावनाएं गहराती जाएंगी और दिल के तार जुड़ते महसूस होंगे.

जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच आपसी समझ, भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. छोटी-छोटी बातें, एक-दूसरे के लिए समय निकालना, प्यार भरे संदेश या मुलाकातें रिश्ते में नई गर्माहट भर देंगी.

जो लोग खुद को अकेला या भावनात्मक रूप से खाली महसूस कर रहे थे, उनके जीवन में भी प्रेम की नई उम्मीद जग सकती है. कोई नई पहचान, अचानक हुई मुलाकात या किसी का स्नेह भरा व्यवहार दिल को छू सकता है. कुल मिलाकर यह सप्ताह वृषभ राशि के लिए दिल से दिल जुड़ने का, पुराने रिश्तों में मिठास लौटाने का और नए प्रेम की दस्तक महसूस करने का समय बन सकता है.

  • वृषभ राशि का शुभ नंबर- 2, 9
  • वृषभ राशि का शुभ रंग- गुलाबी
  • वृषभ राशि के लिए उपाय- सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने साथी के साथ विशेष समय बिताएं. अपने घर में कोई खुशबूदार पौधा लगाना लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 12 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Vrishabh Saptahik Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Taurus Weekly Love Horoscope 2026
