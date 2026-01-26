हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Weekly Horoscope 2026: बढ़ता वर्कलोड वृषभ राशि के सेहत पर करेगा वार, न करें नजरअंदाज

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: बढ़ता वर्कलोड वृषभ राशि के सेहत पर करेगा वार, न करें नजरअंदाज

Vrishabh Weekly Horoscope 26 Jan to 1 Feb 2026: वृषभ राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 06:15 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: वृषभ राशि के लिए वीक स्टार्टिंग मिलाजुला रहने वाला है. वर्कलोड के चलते मन परेशान रहेगा. आपको टाइम, एनर्जी एंड मैनेजमेंट करके चलना होगा अन्यथा आर्थिक और मानसिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं. आपके भीतर विलासिता एवं बेवजह का दिखावा करने की प्रवृत्ति पनप सकती है. फिजूलखर्ची से बचें अन्यथा उधार मांगने की नौबत आ सकती है. वृषभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.

करियर-कारोबार- एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में को-वर्कर्स के साथ उलझने से बचते हुए अपने टारगेट पर फोकस करना उचित रहेगा.  बिजनेसमैन को मार्केट में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेस रिलेटेड कोई भी डील करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी.

परिवार- मिड वीक चल-अचल संपत्ति से संबंधित विवाद आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं. आपको किसी भी विवाद को सुलझाते समय अपने अहंकार को आड़े आने से बचाना होगा. संतान से जुड़ी समस्याएं आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती हैं.

प्रेम संबंध- रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपके संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है. आप किसी को कहते क्या हैं और उस तक पहुंचता क्या है, अपनी बात को बयां करते समय इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना होगा. प्रेम-प्रसंग में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं और उसका बेवजह का प्रदर्शन करने से बचें अन्यथा बेवजह की परेशानियों के साथ सामाजिक कलंक लगने की आशंका है. रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपके संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है.

सेहत- सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने वाला रहेगा. अत्यधिक वर्कलोड और मानसिक तनाव के कारण थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी महसूस हो सकती है. टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट सही न होने पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है. खानपान संतुलित रखें और आराम को नजरअंदाज न करें, तभी स्वास्थ्य संतुलित बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Taurus Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा बवाल
शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से बवाल
महाराष्ट्र
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
Padam Awards 2026: लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण, हेमा मालिनी बोलीं- 'गर्व की बात है'
धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार, हेमा मालिनी ने जताई खुशी
Advertisement

वीडियोज

Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Snowfall 2026: जनवरी में जमी जन्नत! कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फ की सफेद चादर
Janhit: शंकराचार्य के 'हठ' के 8 दिन...योगी क्या 'प्रयास' कर रहे हैं? | Yogi Vs Shankaracharya
Shankaracharya Controversy: शिविर के बाहर 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नारे..बहसबाजी | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा बवाल
शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से बवाल
महाराष्ट्र
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
Padam Awards 2026: लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण, हेमा मालिनी बोलीं- 'गर्व की बात है'
धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार, हेमा मालिनी ने जताई खुशी
क्रिकेट
गुवाहाटी में टीम इंडिया ने तोड़े 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतकर रचा इतिहास
गुवाहाटी में टीम इंडिया ने तोड़े 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतकर रचा इतिहास
इंडिया
Republic Day 2026: कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किन 'हीरोज' को मिला अवॉर्ड? जानें
कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किन 'हीरोज' को मिला अवॉर्ड? जानें
जनरल नॉलेज
Border 2 Banned In Gulf Countries: खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
यूटिलिटी
फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक
फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget