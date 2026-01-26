Vrishabh Weekly Horoscope 2026: बढ़ता वर्कलोड वृषभ राशि के सेहत पर करेगा वार, न करें नजरअंदाज
Vrishabh Weekly Horoscope 26 Jan to 1 Feb 2026: वृषभ राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.
Vrishabh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: वृषभ राशि के लिए वीक स्टार्टिंग मिलाजुला रहने वाला है. वर्कलोड के चलते मन परेशान रहेगा. आपको टाइम, एनर्जी एंड मैनेजमेंट करके चलना होगा अन्यथा आर्थिक और मानसिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं. आपके भीतर विलासिता एवं बेवजह का दिखावा करने की प्रवृत्ति पनप सकती है. फिजूलखर्ची से बचें अन्यथा उधार मांगने की नौबत आ सकती है. वृषभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
करियर-कारोबार- एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में को-वर्कर्स के साथ उलझने से बचते हुए अपने टारगेट पर फोकस करना उचित रहेगा. बिजनेसमैन को मार्केट में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेस रिलेटेड कोई भी डील करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी.
परिवार- मिड वीक चल-अचल संपत्ति से संबंधित विवाद आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं. आपको किसी भी विवाद को सुलझाते समय अपने अहंकार को आड़े आने से बचाना होगा. संतान से जुड़ी समस्याएं आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती हैं.
प्रेम संबंध- रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपके संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है. आप किसी को कहते क्या हैं और उस तक पहुंचता क्या है, अपनी बात को बयां करते समय इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना होगा. प्रेम-प्रसंग में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं और उसका बेवजह का प्रदर्शन करने से बचें अन्यथा बेवजह की परेशानियों के साथ सामाजिक कलंक लगने की आशंका है. रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपके संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है.
सेहत- सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने वाला रहेगा. अत्यधिक वर्कलोड और मानसिक तनाव के कारण थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी महसूस हो सकती है. टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट सही न होने पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है. खानपान संतुलित रखें और आराम को नजरअंदाज न करें, तभी स्वास्थ्य संतुलित बना रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL