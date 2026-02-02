Vrishabh Weekly Horoscope 2026: बेरोजगारों का इंतजार होगा खत्म, वृष राशि वालों को मिलेंगे नौकरी से अवसर
Vrishabh Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वृषभ राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 का करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.
Vrishabh Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अपने समय और धन का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप प्रयास करें तो अपने बुद्धिबल से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो सकते हैं. आपको आर्थिक क्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत रहेगी.
- इस दौरान किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है.
- यदि आपकी परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन चल रही थी तो मिड वीक किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी.
- इस दौरान आप अपने सहोदर भाई-बहनों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे. करियर- बिज़नेस को लेकर लेकर न्यू प्लानिंग बना सकते हैं.
- जो लोग लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे, उन्हें मनचाहा काम मिल सकता है.
- बिज़नेस रिलेटेड ट्रेवलिंग संभव है. यात्रा सुखद एवं नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी. जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा.
- वीकेंड प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस का सपना पूरा हो सकता है. एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी.
- प्रेम संबंध मजबूत होंगे. लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.
Vastu Tips For Home: करोड़पति घर में रखते हैं ये 3 मूर्तियां, मां लक्ष्मी की बरसती है इनपर कृपा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL