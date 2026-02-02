हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Weekly Horoscope 2026: बेरोजगारों का इंतजार होगा खत्म, वृष राशि वालों को मिलेंगे नौकरी से अवसर

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: बेरोजगारों का इंतजार होगा खत्म, वृष राशि वालों को मिलेंगे नौकरी से अवसर

Vrishabh Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वृषभ राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 का करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Feb 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अपने समय और धन का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप प्रयास करें तो अपने बुद्धिबल से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो सकते हैं. आपको आर्थिक क्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत रहेगी.

  • इस दौरान किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है.
  • यदि आपकी परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन चल रही थी तो  मिड वीक किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी.
  • इस दौरान आप अपने सहोदर भाई-बहनों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे. करियर- बिज़नेस को लेकर लेकर न्यू प्लानिंग बना सकते हैं.
  • जो लोग लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे, उन्हें मनचाहा काम मिल सकता है.
  • बिज़नेस रिलेटेड ट्रेवलिंग संभव है. यात्रा सुखद एवं नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी. जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा.
  • वीकेंड प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस का सपना पूरा हो सकता है. एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी.
  • प्रेम संबंध मजबूत होंगे. लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

Vastu Tips For Home: करोड़पति घर में रखते हैं ये 3 मूर्तियां, मां लक्ष्मी की बरसती है इनपर कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 02 Feb 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Taurus Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
विश्व
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
विश्व
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
जनरल नॉलेज
बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?
बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?
हेल्थ
कुछ लोग बिना डाइट और जिम जाए भी क्यों होते हैं पतले? जान लें कारण
कुछ लोग बिना डाइट और जिम जाए भी क्यों होते हैं पतले? जान लें कारण
यूटिलिटी
बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात
बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget