हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि वीकली राशिफल, प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी आएंगी कठिनाई

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि वीकली राशिफल, प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी आएंगी कठिनाई

Vrishabh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: वृषभ राशि के लिए 15 से 21 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Feb 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें

  • वीक स्टार्टिंग थोड़ा अपस-डाउन लिए रहने वाला है। कोई ऐसा काम अपने हाथ में लेने से बचें जिसे आप बेहतर तरीके से कर पाने में खुद को असमर्थ पाते हों अन्यथा असफल होने पर आपको अपमान झेलना पड़ सकता है.
  • साथ ही साथ अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको न सिर्फ परायों का बल्कि अपनों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है.
  • पैसों की तंगी बनी रह सकती है. उस पर भी घर के रेनोवेशन या किसी के इलाज की चुनौती आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है हालांकि कठिनाई भरे इस समय में आपका बेस्ट फ्रेंड काफी मददगार साबित होगा.
  • बिजनेसमैन को किसी भी प्लानिंग में धन निवेश करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.
  • पार्टनरशिप में बिज़नेस करने वालों को धन का लेन-देन सोच-समझकर करना होगा.
  • लव लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री आपके रिलेशन में दरार डालने का काम कर सकती है. ऐसे में किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद से सुलझाएं.
  • मुश्किलों से भरे समय में लव लाइफ आपका संबल बनेगा.
  • इस दौरान आप जहां मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, तो वहीं कुछेक घरेलू मामले आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 3 राशियों के लिए बेहद लकी, होगी तगड़ी कमाई

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Feb 2026 07:48 AM (IST)
