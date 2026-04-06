Vrishabh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: बाजार में फंसा पैसा आएगा वापस, बनेंगे विवाह के योग!
Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): वृषभ राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय वृष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)
- वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल माह का पहला सप्ताह सामान्यतः प्रगति वाला रहेगा। इस दौरान आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. लंबे समय से जिस काम को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की संभावना बनेगी. परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आपके निर्णयों को महत्व दिया जाएगा. इस समय आप धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती चली जाएंगी.
- बिजनस करने वाले लोगों का बाजार में फंसा पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा. इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और पुराने अटके हुए काम भी गति पकड़ सकते हैं. पहले किए गए निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा. जिन लोगों ने सोच-समझकर धन का निवेश किया था, उन्हें उसका अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सत्ता व सरकार से संबंधित रुके हुए कार्य पूरे होंगे. यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ है तो उसमें भी प्रगति देखने को मिल सकती है.
- हालांकि फिलहाल आप अपने व्यवसाय या किसी भी योजना में पैसा निवेश करते समय बहुत सावधान रहें और कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी शुभचिंतक या विशेषज्ञ से सलाह लेना न भूलें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है. बेहतर होगा कि हर निर्णय सोच-समझकर और पूरी जानकारी के साथ लें. वित्तीय मामलों में संतुलन और सावधानी बनाए रखना इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- भूमि-भवन से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है. यदि किसी संपत्ति या जमीन को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसमें राहत मिलने की संभावना है. पैतृक संपत्ति विरासत में मिलेगी. परिवार से जुड़ी किसी संपत्ति या धन लाभ का योग बन सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग भी इस समय आपके साथ बना रहेगा.
- सप्ताह के दूसरे भाग में विदेश में बिजनस करने की कोशिश कर रहे लोगों की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी. जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, नौकरी या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. इस दौरान आपको धर्म या समाज से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से मानसिक संतोष मिलेगा और समाज में आपकी छवि भी मजबूत होगी.
- समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. आपके कार्यों और व्यवहार के कारण लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको सम्मान मिल सकता है. अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है. परिवार में विवाह से जुड़ी शुभ चर्चा शुरू हो सकती है या कोई अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है. लव लाइफ में प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. लव लाइफ विवाह में बदल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय रिश्ते को आगे बढ़ाने का संकेत दे सकता है.
- जीवनसाथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है. यह यात्रा आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी. साथ में समय बिताने से आपसी समझ और प्रेम और अधिक मजबूत होगा. कुल मिलाकर यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए प्रगति, आर्थिक लाभ और रिश्तों में मजबूती देने वाला साबित हो सकता है.
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