Vrishabh Weekly Rashifal 2026: 22 से 28 फरवरी तक वृषभ राशि की रहेगी मौज, भर-भरकर आएंगी खुशियां

Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 february): फरवरी 2026 महीने का आखिरी सप्ताह 15 से 21 फरवरी का समय वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Vrishabh Saptahik Rashifal)

वृषभ राशि वाले के जातकों के लिए फरवरी महीने का यह चौथा व आखिरी सप्ताह बहुत ही शुभता और सौभाग्य लिए हुए रहने वाला है. इस सप्ताह आपकी झोली में कोई भर भरकर बड़ी खुशियां आने के संकेत मिल रहे हैं. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिससे मानसिक शांति और खुशी रहेगी. आपकी सुख-सुविधा में भी बढ़ोत्तरी होगी.

सप्ताह के प्रारंभ में भूमि-भवन या फिर वाहन आदि से जुड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है. इन चीजों का सुख भी प्राप्त हो सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद बातचीत के जरिए दूर होंगे. सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध की अपेक्षा अधिक उन्नति और लाभदायक रहने वाला है. ऐसे में इस दौरान अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने विशेष कार्यों को निबटाने का प्रयास करें.

नौकरीपेशा वाले लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है, तभी लाभ होगा. कारोबारियों के कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी. विद्याथियों के लिए भी यह सप्ताह शुभता लिए हुए है. परीक्षा-प्रतियोगिता में विशेष सफलता के योग बनेंगे. उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी.

प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे. लव पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा. जीवनसाथी के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

वृषभ राशि के लिए उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

