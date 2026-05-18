Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय वृष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सतर्कता और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की आवश्यकता रहेगी. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. यदि कोई शुभचिंतक आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी बात को नजरअंदाज न करें.

सप्ताह की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हो सकती है. कई कार्यों में सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. हालांकि संघर्ष के बाद आपको अपने प्रयासों का परिणाम अवश्य मिलेगा. इस दौरान सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करने की है. किसी के सामने अपनी निजी बातें या कमजोरियां साझा करने से बचें, क्योंकि कुछ लोग आपकी भावनाओं या परिस्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए धन की कमी महसूस हो सकती है. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव भी बना रह सकता है. कुछ लोगों को इस दौरान ऋण लेने या उधार का सहारा लेना पड़ सकता है. हालांकि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राहत की बात यह है कि रुकावटों और प्रतिस्पर्धा के बावजूद कारोबार में लाभ बना रहेगा. पुराने संपर्कों और ग्राहकों से फायदा मिलने के योग हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह व्यस्तता से भरा रह सकता है. ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा और अधिकारियों की अपेक्षाएं भी बढ़ सकती हैं. ऐसे में समय प्रबंधन और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ विवाद से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. मधुर व्यवहार ही इस सप्ताह आपके बिगड़ते कामों को भी संभाल सकता है.

संबंधों की बात करें तो आपको पुराने रिश्तों को महत्व देने की आवश्यकता होगी. कई बार लोग नए संबंध बनाने के चक्कर में पुराने लोगों की उपेक्षा कर बैठते हैं, लेकिन इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. परिवार के सदस्यों और करीबी मित्रों के साथ तालमेल बनाकर रखें.

प्रेम संबंधों में भी इस सप्ताह सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है. अपने रिश्ते को जरूरत से ज्यादा सार्वजनिक करने या दिखावा करने से बचें, अन्यथा अनावश्यक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बनने की आशंका है. विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में भी किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है. पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने से मानसिक चिंता हो सकती है. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में भी खटास आने की आशंका है, इसलिए बातचीत करते समय संयम रखें.

संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता भी इस सप्ताह आपकी परेशानी का कारण बन सकती है. बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या भविष्य को लेकर मन चिंतित रह सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक तनाव लेने से बचें और पर्याप्त आराम करें.

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में श्रद्धा भाव से दूध और मिश्री का दान करें तथा मां लक्ष्मी की पूजा करें.

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