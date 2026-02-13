Vrishabh Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 february): फरवरी 2026 महीने का तीसरा सप्ताह 15 से 21 फरवरी का समय वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Vrishabh Saptahik Rashifal)

वृषभ राशि के जातकों को फरवरी के इस सप्ताह में "सावधानी हटी दुर्घटना घटी" स्लोगन हमेशा याद रखना होगा. यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कारोबार में धीमी प्रगति और अपेक्षाकृत कम लाभ होता नजर आएगा. आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है.

आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी. आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल उम्मीद से कुछ कम रह सकता है. सप्ताह के मध्य में करियर-कारोबार के सिलसिले में अचानक लंबी दूरी की यात्रा संभव है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बड़े पदों पर बैठे लोगों से मेलजोल बनाकर चलने की आवश्यकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सेहत और संबंध दोनों ही मोर्चों पर जूझना पड़ सकता है. इस दौरान आप जहां मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, तो वहीं कुछेक घरेलू मामले आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं.

किसी प्रिय व्यक्ति से समय पर मदद अथवा समर्थन न मिल पाने पर मन दुखी रह सकता है. वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह दिल के साथ दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए और भावना में बहकर कोई गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए. सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय जीवनसाथी के लिए जरूर निकालें.

वृषभ राशि के लिए उपाय- प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में लाल पुष्प चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें.

ये बी पढ़ें: Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, मेहनत बढ़ेगी, सफलता मांगेगी धैर्य