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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: वृषभ को धन लाभ के योग, लेकिन खर्चों पर रखें संतुलन

Vrishabh Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: वृषभ को धन लाभ के योग, लेकिन खर्चों पर रखें संतुलन

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 06:10 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 14 To 20 June: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह वृषभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष सापताहिक राशिफल

इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए वित्तीय उन्नति का संकेत है. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या कोई नया निवेश आपको लाभकारी सिद्ध होगा. यदि आप लंबे समय से किसी आर्थिक योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. आपके काम की सराहना होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और भविष्य में पदोन्नति के रास्ते खुल सकते हैं.

हालांकि कार्यभार बढ़ने से तनाव भी बढ़ सकता है, अतः काम और आराम के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा. जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचने से बचें और समय का सही प्रबंधन करें. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी सप्ताह अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी नए सौदे या साझेदारी से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लेना बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. बच्चों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है या उनकी उपलब्धियां आपको गर्व महसूस करा सकती हैं. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. यदि किसी पुराने विवाद की स्थिति है, तो उसे शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए सुलझाने का अवसर मिल सकता है.

प्रेम और वैवाहि जीवन

प्रेम जीवन मधुर रहेगा और प्रेमी या जीवनसाथी के साथ तालमेल पहले से बेहतर होगा. रिश्ते में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए भी नए रिश्ते की संभावना बन सकती है.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में छोटी-छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, खासकर जोड़ों के दर्द और दांतों से संबंधित दिक्कतों का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको बेहतर महसूस कराएंगे. समय पर जांच और लापरवाही से बचना फायदेमंद रहेगा.

सामाजिक स्तर पर आपके लिए कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें निभाने में आपको सम्मान मिलेगा. आपकी व्यवहार कुशलता और व्यावहारिक सोच लोगों को प्रभावित करेगी. किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में आपकी सक्रिय भागीदारी से प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. सप्ताह के अंत तक कोई सकारात्मक समाचार या आर्थिक लाभ आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है.

उपाय: गाय या पक्षियों को अनाज डालें.

ये भी पढ़ें: Muharram 2026 Date: मुहर्रम कब है? 16 या 17 जून कब दिखेगा नया चांद?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026
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