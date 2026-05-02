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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: वृषभ राशि का बढ़ेगा बिजनेस में वर्चस्व, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: वृषभ राशि का बढ़ेगा बिजनेस में वर्चस्व, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: वृषभ के लिए 3 से 9 मई करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 08:24 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग राजनीतिक और व्यापारिक ऊंचाइयों को छूने वाला है. नए बिजनेस की ओपनिंग के लिए दोपहर का समय श्रेष्ठ है और साझेदारी के कामों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. महिला उद्यमियों को सरकार की ओर से कोई बड़ा सहयोग मिल सकता है. इस दौरान आपकी रणनीति और दूरदर्शिता आपको दूसरों से आगे ले जाएगी और जो योजनाएं लंबे समय से रुकी हुई थीं, उनमें भी अब गति आएगी. व्यापार में विस्तार के नए अवसर सामने आएंगे और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, जिससे आप बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस में आप एक कुशल लीडर बनकर उभरेंगे, जहां सीनियर्स आपके सुझावों को लागू करेंगे और जूनियर्स आपके प्रति वफादार रहेंगे. विदेश में कार्यरत लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट या बोनस मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और समझदारी आपको नई जिम्मेदारियां दिलाएगी और आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित करेंगे. टीम के साथ बेहतर तालमेल आपको प्रोजेक्ट्स में सफलता दिलाएगा और आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है.

शिक्षा साप्ताहिक राशिफल: प्रतियोगी छात्र अपनी कठिन मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाएंगे और लर्नर्स के लिए नई स्किल सीखने का यह स्वर्णिम समय है. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एकाग्रता और समर्पण आपको सफलता के करीब ले जाएगा. जो छात्र लंबे समय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. साथ ही नई तकनीकों और विषयों को सीखने की आपकी इच्छा भविष्य में आपको और अधिक सक्षम बनाएगी.

सेहत साप्ताहिक राशिफल: सेहत शानदार रहेगी, आप जिम या योग शुरू कर सकते हैं, लव लाइफ में शादी की बात आगे बढ़ सकती है और संतान के साथ आपके संबंध बहुत गहरे होंगे. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप मानसिक रूप से भी खुद को संतुलित महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या अपनाने से आप और अधिक फिट और एक्टिव बने रहेंगे.

पारिवारिक राशिफल: इस सप्ताह परिवार और सामाजिक जीवन में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और धन से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है. यह सप्ताह आपके लिए प्रगति, संतुलन और खुशियों से भरपूर रहने वाला है, जहां हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

ये भी पढ़ें: Mesh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मेष राशि के लिए यह सप्ताह बनेगा ‘भाग्य का बूस्टर वीक’ पढ़ें राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
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