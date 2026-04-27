Vrishabh Saptahik Rashifal 27 april to 3 May2026: वृषभ राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

वीक स्टार्टिंग देश-विदेश के व्यापार में सावधानी बरतने का है क्योंकि बदलते टैरिफ नियमों की वजह से एक्सपोर्ट के काम में अचानक थोड़ा लॉस दिख सकता है. इस दौरान किसी भी बड़े सौदे या डील को फाइनल करने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छे से जांच करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना छोटी सी चूक आगे चलकर नुकसान बढ़ा सकती है. पारिवारिक बिजनेस में भाई-बहनों का सहयोग मिलने से स्थितियां अनुकूल रहेंगी और पार्टनरशिप में चल रहे कार्यों में नए निवेश से बिजनेस वुमन को बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. परिवार के साथ मिलकर लिए गए फैसले आपके व्यापार को नई दिशा दे सकते हैं और रुके हुए प्रोजेक्ट्स में भी गति आएगी.

नौकरी-पेशा साप्ताहिक राशिफल

जॉब में कार्यरत लोगों और कामकाजी महिलाओं के लिए ऑफिस में प्रमोशन के साथ-साथ वर्क लोड बढ़ेगा, लेकिन नई जॉइनिंग के इच्छुक लोगों को मई के दूसरे सप्ताह तक इंतजार करना बेहतर रहेगा. इस समय धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में बेहतर अवसर दिला सकता है. साथ ही, कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन साप्ताहिक राशिफल

परिवार और प्रेम संबंधों में विश्वास की कमी के कारण थोड़ा तनाव संभव है, लेकिन संतान की शिक्षा पर किया गया निवेश भविष्य में बड़ा प्रॉफिट दिलाएगा. रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा, जिससे गलतफहमियों को समय रहते दूर किया जा सके. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति भी मिलेगी.

खेल साप्ताहिक राशिफल

आर्टिस्ट्स और खिलाड़ियों के लिए यह समय अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का है जहां लर्नर्स को नई स्किल सीखने के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है. अपने हुनर को सही दिशा में उपयोग करने से आपको पहचान और आर्थिक लाभ दोनों मिल सकते हैं. यह समय नेटवर्किंग और नए अवसरों को अपनाने का है.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

सेहत के प्रति लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है, विशेषकर यात्रा के दौरान पानी की कमी से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे, इसलिए इन बातों को नजरअंदाज न करें.