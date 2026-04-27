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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: वीक स्टार्टिंग में वृषभ वालों को लगेगा झटका! लेकिन अंत में होगा जीत का सौदा

Vrishabh Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: वीक स्टार्टिंग में वृषभ वालों को लगेगा झटका! लेकिन अंत में होगा जीत का सौदा

Vrishabh Saptahik Rashifal 27 April to 3 May 2026: वृषभ राशि के लिए 27 अप्रैल से 3 मई करियर, व्यापार, प्रेम व परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Apr 2026 04:10 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 27 april to 3 May2026: वृषभ राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

वीक स्टार्टिंग देश-विदेश के व्यापार में सावधानी बरतने का है क्योंकि बदलते टैरिफ नियमों की वजह से एक्सपोर्ट के काम में अचानक थोड़ा लॉस दिख सकता है. इस दौरान किसी भी बड़े सौदे या डील को फाइनल करने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छे से जांच करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना छोटी सी चूक आगे चलकर नुकसान बढ़ा सकती है. पारिवारिक बिजनेस में भाई-बहनों का सहयोग मिलने से स्थितियां अनुकूल रहेंगी और पार्टनरशिप में चल रहे कार्यों में नए निवेश से बिजनेस वुमन को बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. परिवार के साथ मिलकर लिए गए फैसले आपके व्यापार को नई दिशा दे सकते हैं और रुके हुए प्रोजेक्ट्स में भी गति आएगी.

नौकरी-पेशा साप्ताहिक राशिफल

जॉब में कार्यरत लोगों और कामकाजी महिलाओं के लिए ऑफिस में प्रमोशन के साथ-साथ वर्क लोड बढ़ेगा, लेकिन नई जॉइनिंग के इच्छुक लोगों को मई के दूसरे सप्ताह तक इंतजार करना बेहतर रहेगा. इस समय धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में बेहतर अवसर दिला सकता है. साथ ही, कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन साप्ताहिक राशिफल

परिवार और प्रेम संबंधों में विश्वास की कमी के कारण थोड़ा तनाव संभव है, लेकिन संतान की शिक्षा पर किया गया निवेश भविष्य में बड़ा प्रॉफिट दिलाएगा. रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा, जिससे गलतफहमियों को समय रहते दूर किया जा सके. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति भी मिलेगी.

खेल साप्ताहिक राशिफल

आर्टिस्ट्स और खिलाड़ियों के लिए यह समय अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का है जहां लर्नर्स को नई स्किल सीखने के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है. अपने हुनर को सही दिशा में उपयोग करने से आपको पहचान और आर्थिक लाभ दोनों मिल सकते हैं. यह समय नेटवर्किंग और नए अवसरों को अपनाने का है.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

सेहत के प्रति लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है, विशेषकर यात्रा के दौरान पानी की कमी से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे, इसलिए इन बातों को नजरअंदाज न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 04:10 AM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Astrology 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Vrishabh Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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