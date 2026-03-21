हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: वृषभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें 22-28 मार्च का साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: वृषभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें 22-28 मार्च का साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: वृषभ राशि (Taurus) के लिए 21 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत
सप्ताह की शुरुआत में वृषभ राशि वालों को भाग्य का पूरा मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. इस समय ग्रहों की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाएगी और आप जिस काम को लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें अब सफलता मिलने के संकेत दिखाई देंगे. सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेने लगेंगे.

व्यापार और बिज़नेस
बिजनेस में विस्तार की योजनाएं इस सप्ताह धरातल पर उतरेगी और नए क्लाइंट्स जुड़ने से आपके टर्नओवर में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. जो लोग व्यापार में नई शाखा खोलने या किसी नई जगह पर अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है. व्यापारिक यात्राओं से भी लाभ मिलने की संभावना बनेगी और पुराने संपर्क आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र
सरकारी कर्मचारियों को किसी विशेष कार्यभार की कमान सौंपी जा सकती है. वहीं प्राइवेट कर्मचारी को उनकी मूल्यवान सलाह के लिए विशेष रिवॉर्ड या सम्मान प्राप्त होगा. ऑफिस में आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा आप पर और अधिक बढ़ सकता है जिससे भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन सकती है.

धन और निवेश
आर्थिक स्थिति इस हफ्ते मजबूत रहने वाली है और आप इस सप्ताह किसी बड़ी अचल संपत्ति या जमीन में निवेश करने का ठोस मन बना सकते हैं. यह निवेश भविष्य में आपको स्थायी लाभ देने वाला साबित हो सकता है. कुछ लोगों को अचानक धन लाभ या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत भी मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

परिवार और धार्मिक यात्रा
मिड-वीक में परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन या लंबी तीर्थ यात्रा का योग बनेगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. घर में आध्यात्मिक वातावरण बनने से मन को शांति और संतोष का अनुभव होगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटर्स को किसी अनुभवी मेंटर या गुरु की सलाह से करियर की नई दिशा प्राप्त होगी. उनके मार्गदर्शन से आपकी पढ़ाई में स्पष्टता आएगी और आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं. पढ़ाई के प्रति आपका समर्पण इस सप्ताह और बढ़ेगा.

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन
लव लाइफ में प्रेम की धारा बहेगी और अनमैरिड लोगों के लिए इस सप्ताह विवाह का रिश्ता पक्का होने के प्रबल योग बन रहे हैं. जो लोग लंबे समय से अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की सोच रहे थे, उनके लिए परिवार की सहमति मिलने की संभावना है. मैरिड लाइफ में आपसी सामंजस्य बहुत ही शानदार रहेगा और आप लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य की बड़ी योजनाएं बनाएंगे.

सेहत और सावधानी
सेहत के मामले में लिवर और जांघों का विशेष ध्यान रखें और जितना हो सके सात्विक भोजन और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगा. सप्ताह के अंत तक आप खुद को पहले से अधिक संतुलित, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे.

ये भी पढ़ें: Mesh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: करियर में लंबी छलांग लगाएंगे मेष राशि वाले, इस हफ्ते व्यापार में मुनाफे के संकेत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Vrishabh Rashifal 2026 Vrishabh Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kark Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कर्क राशि वाले अपने डिजिटल आइडिया से लाएंगे क्रांति!
Kark Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कर्क राशि वाले अपने डिजिटल आइडिया से लाएंगे क्रांति!
ऐस्ट्रो
Mithun Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: मेहनत से धमाका करेंगे मिथुन राशि वाले, करियर में बड़ा नाम
Mithun Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: मेहनत से धमाका करेंगे मिथुन राशि वाले, करियर में बड़ा नाम
ऐस्ट्रो
Vrishabh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: वृषभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें 22-28 मार्च का साप्ताहिक राशिफल
Vrishabh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: वृषभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें 22-28 मार्च का साप्ताहिक राशिफल
ऐस्ट्रो
Mesh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: करियर में लंबी छलांग लगाएंगे मेष राशि वाले, इस हफ्ते व्यापार में मुनाफे के संकेत
Mesh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: करियर में लंबी छलांग लगाएंगे मेष राशि वाले, इस हफ्ते व्यापार में मुनाफे के संकेत
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
विश्व
US Iran War: 'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाकिस्तान में मचा बवाल
'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाक में क्यों पड़ी फूट?
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
Farthest Satellite: अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget