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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: वृषभ साप्ताहिक राशिफल: व्यापार में उन्नति, प्रमोशन के योग

Vrishabh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: वृषभ साप्ताहिक राशिफल: व्यापार में उन्नति, प्रमोशन के योग

Vrishabh Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: वृषभ राशि (Taurus) के लिए 20 से 26 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम व परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 07:36 AM (IST)
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  • वृषभ राशि वालों को कारोबार में नए अवसर, निवेश फायदेमंद साबित होगा।
  • नौकरीपेशा को मिलेगी प्रमोशन, वर्किंग वुमन को मिलेगी सराहना।
  • पारिवारिक जीवन में मधुरता, प्रेम संबंधों में विवाह की संभावना।
  • छात्रों-कलाकारों को प्रतिभा निखारने का अवसर, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें।

Vrishabh Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति के संकेत लेकर आ रहा है, खासकर सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है. व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं. यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में रहेगा और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, जो लोग पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या अनबन हो सकती है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही बेहतर रहेगा.

बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. आपकी मार्केटिंग स्किल्स और नेटवर्किंग क्षमता आपको नए क्लाइंट्स और बेहतर अवसर दिला सकती है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपके करियर में नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं. वर्किंग वुमन को भी अपने काम में सराहना और सम्मान मिलने की पूरी संभावना है.

नौकरीपेशा साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह मधुरता बनी रहेगी. शादीशुदा लोग अपने जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे रिश्ते में और मजबूती आएगी. अविवाहित लोगों के लिए भी यह समय खास हो सकता है, क्योंकि प्रेम संबंध विवाह में बदलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और करियर साप्ताहिक राशिफल

शिक्षा और करियर के क्षेत्र में जुड़े छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह प्रेरणादायक रहेगा. आप अपनी प्रतिभा को निखारने में सफल रहेंगे और किसी बड़ी प्रतियोगिता या मंच पर खुद को साबित करने का मौका भी मिल सकता है. यह समय अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने का है, जिससे आने वाले समय में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

आर्थिक साप्ताहिक राशिफल

आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. वैश्विक स्तर पर युद्ध और टैरिफ जैसी अनिश्चितताओं का प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ सकता है, इसलिए निवेश करते समय सोच-समझकर कदम उठाएं. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान का कारण बन सकता है.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी है. खासकर खान-पान पर ध्यान दें और बाहर का अधिक तला-भुना खाने से बचें. नियमित दिनचर्या और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगी. सप्ताह के अंत में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सुखद और लाभकारी साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें:Mesh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: मेष राशि को मिलेगा मेहनत से फल, ओवरकॉन्फिडेंस से बचें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Vrishabh Rashifal 2026 Vrishabh Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति के संकेत लेकर आ रहा है। करियर, व्यापार और रिश्तों में अच्छे अवसर मिलने की संभावना है।

क्या व्यापार में कोई नया निवेश करना फायदेमंद रहेगा?

हां, पार्टनरशिप में नया निवेश करने की योजना बना रहे जातकों के लिए यह समय पक्ष में है और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि, पुश्तैनी व्यवसाय में भाई-बहनों से मतभेद हो सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय शुभ है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं।

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और शादीशुदा लोग जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अविवाहित लोगों के प्रेम संबंध विवाह की ओर बढ़ सकते हैं।

आर्थिक मामलों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। शेयर बाजार में निवेश करते समय सोच-समझकर कदम उठाएं, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं का प्रभाव पड़ सकता है।

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