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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: वृषभ राशि वालों की इस सप्ताह रहेगी मौज, पैसा और प्रमोशन की एंट्री!

Vrishabh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: वृषभ राशि वालों की इस सप्ताह रहेगी मौज, पैसा और प्रमोशन की एंट्री!

Vrishabh Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: वृषभ राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 08:33 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोलेगा. बिजनेस में किया गया पिछला निवेश अब आपको दोगुना लाभ देना शुरू कर देगा. इस समय आप अपने वित्तीय फैसलों को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और धन संचय के नए रास्ते भी खुलेंगे. नया बिजनेस शुरू करने के इच्छुक लोगों को अब और देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि समय बहुत अनुकूल है और पुश्तैनी व्यापार में भाई-बहनों का सहयोग मिलने से विस्तार की योजनाएं सफल होंगी.
  • पार्टनरशिप में होने वाले छोटे-मोटे विवादों को पॉजिटिव बातचीत से सुलझाएं ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिव लाइन आपके विकास को न रोक सके. साथ ही नए कॉन्ट्रैक्ट और डील्स आपके हाथ लग सकती हैं जो भविष्य में बड़ा लाभ देंगी. नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और बेरोजगारों को उनकी मनपसंद फील्ड में काम मिलने के योग प्रबल हैं.
  • सीनियर्स से भरपूर मार्गदर्शन प्राप्त होगा. आपके कार्यों की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा. ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी और सहकर्मियों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.
  • परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और लव लाइफ में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी जिससे रिश्तों में मिठास आएगी और संतान के करियर को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होंगी, जिससे आपको संतान से सुख और गर्व की प्राप्ति होगी. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा और रिश्तों में और गहराई आएगी. किसी शुभ समाचार के मिलने से घर में उत्साह का वातावरण बन सकता है.
  • विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है और कलाकारों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच मिल सकता है जबकि खिलाड़ी अपने खेल में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे जिससे उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा.
  • स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह थोड़ा मध्यम है इसलिए खान-पान का विशेष ध्यान रखें और ट्रेवलिंग के दौरान अपनी सुरक्षा और कीमती सामान का ख्याल रखें. नियमित दिनचर्या अपनाने और योग-ध्यान करने से आपको लाभ मिलेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा. छोटी-मोटी थकान को नजरअंदाज न करें और समय-समय पर आराम लेते रहें.
  • वहीं राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी नई पीढ़ी के लोगों को इस सप्ताह जनता की समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलेगा जिससे उनका राजनीतिक ग्राफ काफी ऊंचा जा सकता है. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत होगी और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक मजबूती, पारिवारिक सुख और करियर ग्रोथ का शानदार संगम लेकर आने वाला है.

ये भी पढ़ें: Mesh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मेष राशि के लिए खुलेंगे तरक्की के दरवाज़े! व्यापार में तगड़ा मुनाफा और नौकरी में प्रमोशन
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 08:33 AM (IST)
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Taurus Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026
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