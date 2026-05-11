Vrishabh Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग आर्थिक रूप से बेहद सक्रिय और ऊर्जावान रहेगा. इस सप्ताह आपकी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में भी गति दिखाई देगी. व्यापारिक दृष्टिकोण से रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और शीतल पेय के बिजनेस में छप्पर फाड़ कमाई लेकर आने वाला है, लेकिन ध्यान रहे कि पार्टनरशिप वाले कामों में कुछ मतभेद हो सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए बातचीत में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. पुराने ग्राहकों से भी लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

विदेश में आईटी सेक्टर या इंजीनियरिंग फील्ड में कार्यरत लोगों को जून में लंबी छुट्टी या वर्क परमिट की मंजूरी मिल सकती है. विदेश से जुड़े कार्यों में रुकी हुई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और करियर को लेकर सकारात्मक खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपके काम की तारीफ हो सकती है.

पारिवारिक मोर्चे पर, संतान की किसी खास हॉबी को निखारने के लिए आप उन्हें जून में किसी प्रोफेशनल समर कैंप या स्पोर्ट्स एकेडमी में भेजने का ठोस विचार करेंगे. बच्चों की उपलब्धियां परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखेंगी. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और आप पार्टनर के साथ भविष्य की बड़ी खरीदारी की योजना बनाएंगे. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.

संपत्ति की खरीद के लिए अगर आप बैंक लोन लेने की सोच रहे हैं, तो कागजी औपचारिकताएं इसी हफ्ते निपटा लें ताकि घर की चाबियां आपके हाथ में हों. मीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच जरूर करें.

जून की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए आप परिवार के साथ किसी लग्जरी रिजॉर्ट या वाटर पार्क की मेंबरशिप लेने पर बड़ा निवेश कर सकते हैं. परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना मानसिक तनाव को कम करेगी और रिश्तों में नई ताजगी लाएगी. कलाकारों के लिए यह समय अपनी कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने का है, जिससे जून तक आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या स्पॉन्सरशिप मिल सकती है. सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है.

संतान सुख में वृद्धि होगी और उनकी किसी शैक्षणिक जीत से आपका सामाजिक गौरव बढ़ेगा. सेहत के प्रति सजग रहें और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. बढ़ती गर्मी में खानपान का विशेष ध्यान रखें और शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें. कुल मिलाकर यह सप्ताह आर्थिक मजबूती, पारिवारिक सुख और भविष्य की नई योजनाओं के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है.