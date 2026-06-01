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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: रियल एस्टेट और कारोबारियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: रियल एस्टेट और कारोबारियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें वृषभ साप्ताहिक राशिफल

Vrishabh Weekly Rashifal 1 to 7 June 2026: वृषभ राशि के लिए 1 से 7 जून करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jun 2026 05:35 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 7 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही व्यापार और करियर के क्षेत्र में अच्छी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. विशेष रूप से व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है. यदि आपका संबंध रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, निर्माण कार्य या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है, तो आपको कोई नई डील या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके हुए कामों में भी गति आएगी और आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी.

हालांकि विदेशी व्यापार या आयात-निर्यात से जुड़े लोगों को कागजी कार्यवाही में विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी भी दस्तावेज को बिना जांचे-परखे आगे न बढ़ाएं और निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले परिवार के वरिष्ठ सदस्यों या अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण को वरिष्ठ अधिकारी नजरअंदाज नहीं करेंगे. ट्रांसफर, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों से जुड़ी चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं. यदि आप फील्ड वर्क, मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े हैं, तो बदलते मौसम और गर्मी को देखते हुए अपनी कार्ययोजना में बदलाव करना बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण मीटिंग्स और क्लाइंट विजिट सुबह या शाम के समय रखें, इससे कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.

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पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. घर में किसी धार्मिक, मांगलिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य उत्साहित रहेंगे. घर का माहौल खुशियों और उत्सव जैसा रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. यदि पिछले कुछ समय से प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर तनाव या गलतफहमी चल रही थी, तो इस सप्ताह वह दूर हो सकती है. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा.

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सप्ताह नई उम्मीदें लेकर आएगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बनेगी. डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कला, क्रिएटिव क्षेत्र या तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है. कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी आपके करियर को नई दिशा दे सकती है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन गर्मी और मौसम में बदलाव के कारण आंखों में जलन, थकान या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और संतुलित भोजन लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा. सप्ताहांत में परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या ठंडी जगह की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. यात्रा के दौरान अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:35 AM (IST)
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Taurus Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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