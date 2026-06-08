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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: अचानक हो सकता है बड़ा धन, लेकिन इस मामले में बरतें सावधानी

Vrishabh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: अचानक हो सकता है बड़ा धन, लेकिन इस मामले में बरतें सावधानी

Vrishabh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: वृषभ राशि के लिए जून का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 08:53 AM (IST)
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Vrishabh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. वृषभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग सरकारी टेंडर या अटके हुए सरकारी कामों में गति आएगी. लंबे समय से रुके हुए मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है, जिससे राहत महसूस होगी. बैंक लोन या चेक बाउंस होने जैसी समस्याओं से बचने के लिए अपने खातों पर नजर रखें, लापरवाही महंगी पड़ सकती है. वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतना इस समय बेहद जरूरी रहेगा. साझेदारी के व्यवसाय में इस हफ्ते बड़ा निवेश करने से बचें, पार्टनर के साथ तालमेल में कमी आ सकती है. किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पक्षों की राय लेना बेहतर रहेगा.

हालांकि, पैतृक संपत्ति या एन्सेस्ट्रल बिजनेस से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी. विदेशी बाजारों से जुड़े कारोबारियों को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नियमों और दस्तावेजों की जांच अवश्य करें.

नौकरी और करियर- बॉस के साथ किसी जरूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आधिकारिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी. यह यात्रा नए अवसर और महत्वपूर्ण संपर्क दिला सकती है. जो लोग अपने घर-परिवार से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते घर वापस आने का मौका मिल सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रमोशन या इंसेंटिव की घोषणा हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और नई जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं.

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प्रेम और पारिवारिक जीवन- भाई-बहनों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर विवाद सुलझ जाएगा. रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी और पारिवारिक माहौल बेहतर होगा. ससुराल पक्ष से वित्तीय मदद मिल सकती है, जिससे किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, आप साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. आपसी समझ और विश्वास रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे. शादीशुदा लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है या बच्चों की तरक्की से मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा और प्रतिभा- खेल और कला के क्षेत्र से जुड़े युवाओं को किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा. आपकी प्रतिभा को पहचान मिलने के योग हैं. सामान्य और प्रतियोगी छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी. कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी और परीक्षा की तैयारी भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और यात्रा- मानसिक तनाव और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. काम के दबाव और अधिक सोच-विचार के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक रहेगा. यात्राएं थकान भरी लेकिन अंततः परिणामदायक साबित होंगी. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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