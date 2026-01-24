हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: कन्या टैरो वीकली राशिफल, सोच-समझकर लें फैसला

Virgo Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: कन्या टैरो वीकली राशिफल, सोच-समझकर लें फैसला

Virgo Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कन्या राशि के लिए जनवरी का आखिरी सप्ताह प्रेम, परिवार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Jan 2026 06:47 PM (IST)
Virgo Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड्स को भविष्य की संभावनाओं और आने वाले समय की ऊर्जा को समझने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है. हर सप्ताह टैरो कार्ड्स राशि के अनुसार जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत देते हैं. टैरो कार्ड्स विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा से जानते हैं, जनवरी 2026 का आखिरी सप्ताह कन्या राशि के लिए क्या संदेश और संभावनाएं लेकर आया है. पढ़ें अपना पूरा टैरो साप्ताहिक राशिफल.

कन्या साप्ताहिक टैरो कार्ड्स राशिफल (Tarot Card kanya Saptahik Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण और सोच-विचार का है। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना आपके हित में रहेगा. टैरो सलाह देता है कि बाहरी दबाव में आने के बजाय अपने दिल की आवाज सुनें और हर पहलू पर गहराई से विचार करें. धैर्य और विवेक ही इस सप्ताह आपके सबसे बड़े सहायक होंगे.

कार्यक्षेत्र- नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं. जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है या किसी कठिन कार्य का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि आपकी मेहनत, अनुशासन और व्यावहारिक सोच आपको इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक बाहर निकालने में मदद करेगी. वरिष्ठों का विश्वास जीतने के लिए यह समय निरंतर प्रयास करने का है.

रिश्ते-नाते- परिवार और करीबी लोगों के साथ संवाद में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी बात को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से गलतफहमी पैदा हो सकती है. समझदारी, धैर्य और साफ संवाद से रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी.

धन- टैरो कार्ड्स के अनुसार इस सप्ताह कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी निवेश या बड़े खर्च से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. आय स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. पुराने लेन-देन या अटके हुए भुगतान को लेकर स्थिति धीरे-धीरे साफ हो सकती है. समझदारी से की गई वित्तीय योजना आपको आने वाले समय में आर्थिक संतुलन और सुरक्षा प्रदान करेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Jan 2026 06:47 PM (IST)
Virgo Weekly Horoscope Tarot Rashifal Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Tarot Rashifal 2026 Tarot Horoscope 2026
