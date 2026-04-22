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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रवास्तु के अनुसार दान में ये चीजें देने से बचें, वरना बिगड़ सकती है घर की ऊर्जा!

वास्तु के अनुसार दान में ये चीजें देने से बचें, वरना बिगड़ सकती है घर की ऊर्जा!

भारतीय संस्कृति में दान का विशेष महत्व है. व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए दान करता है, लेकिन वास्तु के मुताबिक, कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं, जिन्हें दान करने से बचना चाहिए.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Apr 2026 04:36 PM (IST)
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  • घिसे-पिटे जूते या टूटी वस्तुएं दान करना कठिनाई या अस्थिरता का प्रतीक है।

भारतीय संस्कृति में दान का महत्व काफी ज्यादा है. इसे नेक कर्मों में गिना जाता है, जो आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है. वास्तु शास्त्र और हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार, शुद्ध हृदय से दान करने पर नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और समग्र कल्याण में वृद्धि होती है. 

यहां हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें दान देने से बचना चाहिए, साथ ही इन मान्यताओं के पीछे के कारणों पर भी चर्चा करेंगे. 

झाड़ू (Broom)

हिंदू संस्कृति में झाड़ू को प्रतीकात्मक रूप से धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है. 

झाड़ू दान करना आर्थिक स्थिरता त्यागने का प्रतीक माना जाता है.

इससे घर में स्थिरता और समृद्धि में कमी देखने को मिल सकती है. 

इसी वजह से कई लोग उपहार में झाड़ू देना या दान देने से बचते हैं. 

बासी या बचा हुआ खाना

कभी भी दान हमेशा सम्मान और गरिमा के साथ किया जाना चाहिए. बासी या बचा हुआ भोजन दान करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह अन्न प्राप्तकर्ता के प्रति अनादर का भाव दर्शा सकता है.

यह सचेत दान की भावना के खिलाफ है. 

कभी भी दान देते समय ताजा, साफ और ठीक तरीके से तैयार किया गया भोजन ही देना चाहिए. 

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नुकीली वास्तुएं

दान में चाकू, कैंची या ब्लेड जैसी वस्तुएं आमतौर पर शामिल करने से बचना चाहिए.

ये वस्तुएं काटने या अलग करने से संबंधित हैं.

प्रतीकात्मक रूप से वे संघर्षों या तनावपूर्ण संबंधों को जन्म दे सकते हैं.  

इसी मान्यता की वजह से लोग सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसी वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए. 

घिसे-पिटे जूते

खराब या फटे-पुराने जूते भी कभी दान देने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इसे मुश्किल या संघर्ष को आगे बढ़ाने के रूप में देखा जाता है.

यह जीवन में आने वाली बाधाओं या कठिनाइयों का प्रतीक हो सकता है. 

इसके बजाय अगर आप जूते दान करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे अच्छी और उपयोग योग्य स्थिति में हों.

टूटी हुई वस्तुएं या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

कभी भी टूटे हुए बर्तन, खराब सामान या इलेक्ट्रोनिक उपकरण दान में देना भी सही नहीं माना जाता है. 

यह दान-पुण्य में लापरवाही को दर्शाती है.

इसे आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जा या अस्थिरता से जोड़ा जाता है.

दान कभी भी हमेशा सोच-समझकर और ऐसी वस्तुओं के साथ किया जाना चाहिए, जो दूसरों के लिए उपयोगी हों. 

कुल मिलाकर दान करना एक शक्तिशाली और आध्यात्म से जुड़ा काम है, लेकिन पारंपरिक मान्यताएं सचेत और सम्मानजनक तरीके से दान करने पर जोर देती हैं. वास्तु शास्त्र और सांस्कृतिक प्रथाओं के मुताबिक, कुछ वस्तुओं का त्याग न करने से दान का कार्य सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 22 Apr 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Hinduism Vastu Tips Daan Vastu Shastra

Frequently Asked Questions

नुकीली वस्तुएं दान करने से क्यों बचना चाहिए?

चाकू, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं को काटने या अलग करने से जोड़ा जाता है. प्रतीकात्मक रूप से, ये संघर्ष या तनावपूर्ण संबंधों को जन्म दे सकती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए.

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