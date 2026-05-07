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Vastu Shastra for Office: क्या आप भी बेड पर बैठकर करते हैं काम? राहु-केतु बिगाड़ सकते हैं खेल

Vastu Tips: बिस्तर पर काम करना वास्तु दोष व बीमारियाँ लाता है। राहु के प्रभाव से तरक्की रुकती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। सफल होने हेतु उत्तर-पूर्व में टेबल लगाकर काम करें और आलस्य से बचें.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 07 May 2026 10:26 AM (IST)
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  • बिस्तर पर काम से राहु-केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है।
  • अनुशासनहीनता, आर्थिक हानि और रिश्तों में खटास आती है।
  • खराब पोश्चर, अनिद्रा और मानसिक तनाव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं।
  • समर्पित कार्यस्थल, स्वच्छता और सही दिशा से सकारात्मकता आती है।

Vastu Shastra for Office: आजकल 'वर्क फ्रॉम होम' के दौर में बिस्तर को ही वर्क स्टेशन बना लेना एक सामान्य आदत बन गई है. लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष गणना के अनुसार, यह आदत आपकी सफलता में बाधा डालने के साथ-साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है.

ज्योतिषीय और वास्तु दोष (राहु-केतु का प्रभाव)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बिस्तर का संबंध शुक्र और चंद्रमा से है, जो शांति और सुख के प्रतीक हैं. वहीं ऑफिस का काम बुध (बुद्धि) और शनि (अनुशासन) से प्रेरित होता है.

  • राहु का नकारात्मक प्रभाव: बिस्तर को राहु और केतु का स्थान माना जाता है. गंदे या बिखरे बिस्तर पर काम करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और भ्रम की स्थिति बनी रहती है.
  • केतु और मानसिक विचलन: बिस्तर पर काम करने से काम और विश्राम के बीच का अंतर खत्म हो जाता है. केतु के प्रभाव से एकाग्रता में कमी आती है और व्यक्ति कटा-कटा महसूस करने लगता है.

करियर और तरक्की में बाधाएं

जब आप बिस्तर पर काम करते हैं, तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका सीधा असर आपकी प्रगति पर पड़ता है:

  • अनुशासन की कमी: बिस्तर आराम के लिए है, वहां काम करने से आलस्य बढ़ता है और कार्य की गुणवत्ता गिरती है.
  • आर्थिक हानि: वास्तु के अनुसार, बिस्तर पर बैठकर काम करने या भोजन करने से 'बरकत' रुकती है और कर्ज बढ़ने की संभावना रहती है.
  • रिश्तों में खटास: राहु के दोष के कारण ऑफिस में सहकर्मियों या बॉस के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जो आपके प्रमोशन में रुकावट बनती हैं.

स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव

लंबे समय तक बिस्तर पर बैठकर काम करना शारीरिक और मानसिक रूप से हानिकारक है:

  • खराब पोश्चर (Posture): बिस्तर पर रीढ़ की हड्डी को सही सपोर्ट नहीं मिलता, जिससे पीठ दर्द, स्लिप डिस्क और गर्दन में अकड़न की समस्या हो सकती है.
  • अनिद्रा (Insomnia): जब मस्तिष्क बिस्तर को ही वर्कस्टेशन समझने लगता है, तो वह रिलैक्स नहीं हो पाता. इससे नींद न आने की समस्या और मानसिक तनाव बढ़ जाता है.
  • सुस्ती और फ्रस्ट्रेशन: काम के दौरान शरीर में आलस्य भरा रहता है, जिससे डेडलाइन मिस होने का डर और अंततः फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है.

सफलता और सकारात्मकता के लिए उपाय

यदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो इन वास्तु उपायों को अपनाकर अपनी ऊर्जा और उत्पादकता (Productivity) बढ़ा सकते हैं:

  • समर्पित वर्कस्पेस: बिस्तर से दूर एक अलग टेबल और कुर्सी का चयन करें. यदि संभव हो तो अपनी वर्क टेबल को घर के उत्तर (North) या पूर्व (East) कोने में रखें. यह दिशाएं सकारात्मकता और नए अवसरों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती हैं.
  • स्वच्छता का महत्व: राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपने कार्यस्थल पर पुराने कागज या कूड़ा जमा न होने दें. जगह को रोजाना साफ करें.
  • ऊर्जा का शुद्धिकरण: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कपूर जलाएं या हल्की अगरबत्ती का प्रयोग करें. इससे वायुमंडल शुद्ध होता है और एकाग्रता बढ़ती है.
  • बैठने की दिशा: काम करते समय अपना चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें. इससे मानसिक स्पष्टता बनी रहती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 07 May 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Rahu Ketu Effects Vastu For Career Vastu Shastra For Office

Frequently Asked Questions

बिस्तर पर काम करने से ज्योतिषीय रूप से क्या समस्याएं हो सकती हैं?

बिस्तर राहु-केतु का स्थान माना जाता है। बिस्तर पर काम करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, जिससे निर्णय क्षमता कमजोर होती है और केतु के प्रभाव से एकाग्रता में कमी आती है।

क्या बिस्तर पर काम करने से करियर और तरक्की में बाधा आ सकती है?

हाँ, बिस्तर पर काम करने से अनुशासन की कमी आती है, कार्य की गुणवत्ता गिरती है। वास्तु के अनुसार, इससे 'बरकत' रुकती है और आर्थिक हानि हो सकती है।

बिस्तर पर काम करने के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं?

बिस्तर पर बैठने से खराब पोस्चर के कारण पीठ दर्द और गर्दन में अकड़न हो सकती है। साथ ही, मस्तिष्क के रिलैक्स न हो पाने से अनिद्रा और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

घर से काम करते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए वास्तु के अनुसार क्या उपाय हैं?

बिस्तर से दूर एक समर्पित वर्कस्पेस बनाएं, अपनी वर्क टेबल को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। कार्यस्थल को साफ रखें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कपूर जलाएं।

काम करते समय किस दिशा में मुख करके बैठना फायदेमंद होता है?

काम करते समय अपना चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। यह दिशाएं मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती हैं।

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