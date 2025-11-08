हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips: घर में सुख-समृद्धि और शांति के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स! जानें सही दिशा और निर्माण का तरीका..

Vastu Tips: घर में सुख-समृद्धि और शांति के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स! जानें सही दिशा और निर्माण का तरीका..

Vastu Shastra Tips: घर बनाते समय वास्तु नियमों का पालन सुख, समृद्धि और शांति लाता है. मुख्य द्वार उत्तर-पूर्व में, बेडरूम दक्षिण-पश्चिम में और निर्माण कार्य उत्तर दिशा से शुरू करना शुभ माना जाता है...

By : कहकशां परवीन | Updated at : 08 Nov 2025 08:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Shastra Tips: जब हम अपने सपनों का घर बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. इसके लिए वास्तु शास्त्र का पालन करना महत्वपूर्ण होता है. वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली है, जो घर की डिजाइन, दिशा, आकार, लेआउट और ऊर्जा संतुलन के बारे में बताती है.

वास्तु यह सुनिश्चित करता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कैसे रहे. घर के कमरे के हर दिशा से शुभ परिणाम मिलें. सही वास्तु से घर बनवाने पर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होता है. 

मुख्य द्वार और दिशा का महत्व 

वास्तु के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर-पूर्व दिशा में होना सबसे शुभ माना गया है. यह दिशा सूर्य की पहली किरणों को घर में प्रवेश करने देती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और उजाला दोनों मिलते हैं.

अगर किसी कारण से दरवाजा इस दिशा में नहीं बनाया जा सकता, तो पूर्व दिशा में बड़ी खिड़की बनवाकर इस दोष को दूर किया जा सकता है. मुख्य दरवाजा घर के बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए ताकि समृद्धि और सफलता का मार्ग खुला रहे.

 बेडरूम का संतुलन 

अच्छी नींद और मानसिक शांति के लिए दक्षिण-पश्चिम कोना बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त है. बिस्तर को दक्षिण, पूर्व या पश्चिम दिशा में रखें, लेकिन उत्तर की ओर कभी न रखें. कमरे की सजावट में हल्के भूरे और हरे रंग का उपयोग करें.

यह शांति का प्रतीक होता है. वॉशरूम, पानी की टंकी, पूल या आरओ  घर के उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है. मान्यता है कि इससे घर में आर्थिक स्थिरता और तरक्की बनी रहती है.

 उत्तर दिशा से शुरू करें घर का निर्माण 

घर का निर्माण उत्तर दिशा से शुरू करना शुभ माना गया है. यह दिशा प्रगति और धन का प्रतीक है. प्लॉट का आकार चारों दिशाओं में 90 डिग्री होना अधिक शुभ माना जाता है. यदि किसी कारण से निर्माण कार्य रुक जाए, तो जमीन को उत्तर या पूर्व की ओर हल्का ढलवा रखें और बीच का हिस्सा साफ करें.

वास्तु के अनुसार निर्माण उपकरणों को उत्तर-पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए. इससे काम में देरी या रुकावट हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 08 Nov 2025 08:42 PM (IST)
Vastu Tips Vastu Shastra Home Design
