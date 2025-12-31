Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Vastu Tips for the New Year 2026: नए साल 2026 की शुरुआत लोग उम्मीद, तरक्की और आर्थिक मजबूती के साथ करना चाहते हैं. ऐसे में ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कुछ आसान उपाय अपनाए जाएं तो कर्ज से राहत और धन की प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं. हाल ही में जारी एक वीडियो में विशेषज्ञों ने बताया कि सही दिन, सही दिशा और सही पूजा से घर में सुख-समृद्धि लाई जा सकती है.

विशेषज्ञों के अनुसार नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए. इसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर या किसी शांत जगह पर दीपक जलाएं. कहा गया है कि घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रुके हुए काम बनने लगते हैं.

कर्ज मुक्ति के उपाय:

अगर किसी पर कर्ज है या आर्थिक दबाव है, तो हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें. पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करने से धन से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं. इसके साथ ही, हर शनिवार को जरूरतमंद को काला तिल या कंबल दान करने से शनि की बाधा दूर होती है, जिससे कर्ज उतरने में मदद मिलती है.

धन प्राप्ति के सरल तरीके:

घर की उत्तर दिशा को साफ और हल्का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिशा धन से जुड़ी मानी जाती है. यहां कूड़ा, टूटे बर्तन या बेकार सामान नहीं रखना चाहिए. इसके अलावा, तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी उत्तर या पूर्व दिशा में रखने से धन बढ़ता है.

माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें. सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं. माना जाता है कि इससे घर में बरकत आती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं.

व्यवहार में भी बदलाव जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सही आदतें भी जरूरी हैं. समय पर बिल भरना, कर्ज को धीरे-धीरे चुकाना और फिजूलखर्ची से बचना भी उतना ही जरूरी है. साफ-सफाई, समय पर काम और ईमानदारी से किया गया प्रयास सफलता दिलाता है.

नए साल की सकारात्मक शुरुआत

2026 को अगर लोग अनुशासन, आस्था और मेहनत के साथ शुरू करें, तो साल भर आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है. ये उपाय आसान हैं और कोई भी इन्हें अपने जीवन में अपना सकता है. इस तरह नए साल में कर्ज से राहत और धन-समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम रखा जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.