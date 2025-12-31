हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रNew Year 2026: साल 2026 में कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए करें यह उपाय, ऐसे करें नए साल की शुरुआत

New Year 2026: साल 2026 में कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए करें यह उपाय, ऐसे करें नए साल की शुरुआत

Vastu Tips for the New Year 2026: 2026 की शुरुआत करें इन आसान उपायों से। कर्ज से राहत पाएं और धन प्राप्ति के रास्ते खोलें. पूजा, दान और सही दिशा से घर में आएगी खुशहाली और समृद्धि.

By : विक्रम सिंह जाट | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Dec 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips for the New Year 2026: नए साल 2026 की शुरुआत लोग उम्मीद, तरक्की और आर्थिक मजबूती के साथ करना चाहते हैं. ऐसे में ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कुछ आसान उपाय अपनाए जाएं तो कर्ज से राहत और धन की प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं. हाल ही में जारी एक वीडियो में विशेषज्ञों ने बताया कि सही दिन, सही दिशा और सही पूजा से घर में सुख-समृद्धि लाई जा सकती है.

विशेषज्ञों के अनुसार नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए. इसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर या किसी शांत जगह पर दीपक जलाएं. कहा गया है कि घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रुके हुए काम बनने लगते हैं.

कर्ज मुक्ति के उपाय: 

अगर किसी पर कर्ज है या आर्थिक दबाव है, तो हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें. पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करने से धन से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं. इसके साथ ही, हर शनिवार को जरूरतमंद को काला तिल या कंबल दान करने से शनि की बाधा दूर होती है, जिससे कर्ज उतरने में मदद मिलती है.

धन प्राप्ति के सरल तरीके:

घर की उत्तर दिशा को साफ और हल्का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिशा धन से जुड़ी मानी जाती है. यहां कूड़ा, टूटे बर्तन या बेकार सामान नहीं रखना चाहिए. इसके अलावा, तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी उत्तर या पूर्व दिशा में रखने से धन बढ़ता है.

माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें. सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं. माना जाता है कि इससे घर में बरकत आती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं.

व्यवहार में भी बदलाव जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सही आदतें भी जरूरी हैं. समय पर बिल भरना, कर्ज को धीरे-धीरे चुकाना और फिजूलखर्ची से बचना भी उतना ही जरूरी है. साफ-सफाई, समय पर काम और ईमानदारी से किया गया प्रयास सफलता दिलाता है.

नए साल की सकारात्मक शुरुआत
2026 को अगर लोग अनुशासन, आस्था और मेहनत के साथ शुरू करें, तो साल भर आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है. ये उपाय आसान हैं और कोई भी इन्हें अपने जीवन में अपना सकता है. इस तरह नए साल में कर्ज से राहत और धन-समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम रखा जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author विक्रम सिंह जाट

डॉ विक्रम सिंह जाट पिछले 25 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं. साल 2007 से लगातार एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 05:58 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips New Year 2026 Debt Relief And Wealth Acquisition

Frequently Asked Questions

नए साल 2026 की शुरुआत में घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाएं?

नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पीले फूल, चने की दाल और गुड़ से पूजा करें। हर शनिवार को जरूरतमंद को काला तिल या कंबल दान करने से शनि की बाधा दूर होती है।

धन प्राप्ति के लिए घर की किस दिशा का ध्यान रखना चाहिए?

घर की उत्तर दिशा को साफ और हल्का रखें, क्योंकि यह धन से जुड़ी मानी जाती है। तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी उत्तर या पूर्व दिशा में रखें।

माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए?

हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Astrology Predictions 2026: 2026 में Stocks Market में आएगी जबरदस्त उछाल! | 2026 Prediction
Vladimir Putin के 2026 की भविष्यवाणी पर ज्योतिषीय विश्लेषण जिसने दुनिया को चौंका दिया! | Russia
Astrology Predictions 2026: 2026 में अमेरिका में कैसे रहने वाले राजनीतिक हालात? America
Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | Gig Workers Strike | New Year | Chamoli Tunnel | SIR |Weather
Flipperachi on Fa9la, Dhurandhar की Journey, Akhaye Khanna के Moves और Arabic Hit Lyrics का Craze
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
'हमें ऊंगली दिखा कर...' चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच ढाई घंटे चली मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
IMD में कैसे मिलती है नौकरी, 8वें वेतन आयोग से कितनी हो जाएगी यहां की सैलरी?
IMD में कैसे मिलती है नौकरी, 8वें वेतन आयोग से कितनी हो जाएगी यहां की सैलरी?
जनरल नॉलेज
Jawaharlal Nehru Love Life: किन महिलाओं से जवाहर लाल नेहरू को हुई थी मुहब्बत, उनकी जिंदगी में कितनी महिलाओं की हुई एंट्री?
किन महिलाओं से जवाहर लाल नेहरू को हुई थी मुहब्बत, उनकी जिंदगी में कितनी महिलाओं की हुई एंट्री?
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget