Vastu Tips: घर किराए का हो या अपना, वास्तु का असर क्यों पड़ता है सबसे ज्यादा रहने वाले इंसान पर?

Vastu Tips: जब भी लोग नए किराए के घर में जाते है वह अकसर यह अनुभव करते हैं कि, उनकी जिंदगी में अचानक बदलाव आने लगते हैं. किसी की नौकरी बेहतर हो जाती है, किसी के रिश्तों में सुधार आने लगता है, तो कुछ लोगों को नए घर में जाते ही तनाव, आर्थिक परेशानी या लगातार झगड़ों का सामना करते है. अक्सर लोग इसे किस्मत कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र इसे सिर्फ संयोग नहीं मानता है.

वास्तु के अनुसार, इंसान जिस जगह पर रहता है, वहां की ऊर्जा शक्ति धीरे-धीरे उसके मन, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालती है. इसी वजह से वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि किराए का घर भी उतना ही असर डालता है जितना खुद का अपना घर डालता है. वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली मानते हैं कि, घर का मालिक नहीं, बल्कि उसमें रहने वाला व्यक्ति उस जगह की ऊर्जा शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव महसूस करता है.

आखिर नया घर जिंदगी पर इतना असर क्यों डालता है?

हर स्थान की दिशा, रोशनी, हवा और अंदर का माहौल अलग होता है. वास्तु शास्त्र में इसे ऊर्जा का प्रवाह (energy flow) बोलते है. घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही हो, तो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और एकाग्र महसूस करता है. वहीं लगातार घर के अंदर अंधेरा, गंदगी, गलत दिशा में रखा सामान या बंद माहौल इंसान की सोच पर असर डालता है. तभी कुछ लोग को नया घर ज्यादा लाभकारी साबित होता हैं, वहीं कुछ लोग को बिना किसी साफ वजह के बेचैनी महसूस होने लगती हैं.

हाल ही में वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली ने यह भी बताया है कि, किराए के घर में बड़े परिवर्तन किए बिना भी छोटी चीजें इंसान की रोजमराह की जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं. जैसे मुख्य दरवाजे की स्थिति, सोने के कमरे को, किचन की जगह को और घर में सूर्य की रोशनी के प्रवाह को.

किराए के घर में वास्तु काम करता है या नहीं?

बहुत से लोग मानते हैं कि, घर उनका अपना नहीं है, इसलिए वास्तु का असर उन पर नहीं होता है. लेकिन वास्तु शास्त्र का मनाना है कि प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जो वहां रह रहा हो, न कि मालिक पर. किराए के घर में तोड़फोड़ संभव नहीं होती लेकिन कुछ आसान बदलाव मदद कर सकते हैं.

साफ और खुला घर मानसिक शांति बढ़ाता है

सुबह की रोशनी को आने देना

नियमित सफाई रखना

घर को बिखर हुआ न रखना

वास्तु में मुख्य दरवाजा सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं माना जाता है, बल्कि इसे घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहा जाता है. इसीलिए कहा जाता है कि, अगर घर के प्रवेश द्वार के आसपास गंदगी, टूटी चीजें या अंधेरा हो, तो उसका असर घर के माहौल पर पड़ता है.

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