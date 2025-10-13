एक्सप्लोरर
Diwali vastu tips: दिवाली पर अपनाएं ये 10 वास्तु टिप्स, घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धि
Diwali Vastu Tips: दिवाली पर घर को साफ-सुथरा रखें, तुलसी और दीपक सही दिशा में रखें, फूल और सकारात्मक चित्र लगाएं, झाड़ू छिपाएं और ध्यान-मंत्र से ऊर्जा बढ़ाएं...
Diwali home decoration vastu: दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि यह धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का भी विशेष समय है. इस अवसर पर कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाकर आप अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा और सौभाग्य बढ़ा सकते हैं.
- मुख्य द्वार को साफ और आकर्षक बनाएं: मुख्य द्वार लक्ष्मी जी के प्रवेश का मार्ग होता है. इसे अच्छी तरह साफ करें, रंगोली बनाएं और द्वार पर तोरण (बंदनवार) लगाएं. स्वास्तिक या “शुभ लाभ” का चिन्ह भी लगा सकते हैं.
- तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में रखें: तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है. इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है.
- घर से टूटी-फूटी चीजें हटाएं: टूटी हुई वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं. दिवाली की सफाई में सभी टूटे बर्तन, घड़ियाँ, आईने और इलेक्ट्रॉनिक सामान निकाल दें.
- दीपक जलाने की दिशा: दीपक को दक्षिण-पूर्व दिशा में जलाना शुभ होता है. मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक रखने से लक्ष्मी जी का स्वागत माना जाता है.
- झाड़ू सही जगह रखें: झाड़ू हमेशा छिपाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें. झाड़ू को पैर से न छूएं और खड़ा न रखें. पुरानी झाड़ू को दिवाली से पहले बदलना भी शुभ है.
- रोशनी की सजावट उत्तर दिशा में करें: उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना गया है. इस दिशा में रोशनी करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
- घर की दीवारों पर सकारात्मक चित्र लगाएं: राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-गणेश, बहता जल या सूर्योदय जैसे चित्र घर में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का संचार करते हैं.
- तिजोरी या अलमारी की दिशा: धन रखने वाली तिजोरी या अलमारी को दक्षिण दिशा में रखें और उसका मुंह उत्तर की ओर खुलना चाहिए. यह धन के आगमन को बढ़ावा देता है.
- शंख और घंटी का प्रयोग: पूजा के समय शंख और घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है.
- फूलों से सजावट करें: ताजे फूलों की माला या सजावट से घर का वातावरण सुगंधित और शुभ बनता है. विशेष रूप से गेंदे और कमल के फूल शुभ माने जाते हैं.
- ध्यान और मंत्र जाप करें: दिवाली पर सुबह और शाम ध्यान करें और ‘श्री लक्ष्मी मंत्र’ या ‘श्री सूक्त’ का जाप करें. इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है.
