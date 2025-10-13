Diwali vastu tips: दिवाली पर अपनाएं ये 10 वास्तु टिप्स, घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धि

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है.