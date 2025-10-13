हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रDiwali vastu tips: दिवाली पर अपनाएं ये 10 वास्तु टिप्स, घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धि

Diwali vastu tips: दिवाली पर अपनाएं ये 10 वास्तु टिप्स, घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धि

Diwali Vastu Tips: दिवाली पर घर को साफ-सुथरा रखें, तुलसी और दीपक सही दिशा में रखें, फूल और सकारात्मक चित्र लगाएं, झाड़ू छिपाएं और ध्यान-मंत्र से ऊर्जा बढ़ाएं...

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 13 Oct 2025 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali home decoration vastu: दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि यह धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का भी विशेष समय है. इस अवसर पर कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाकर आप अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा और सौभाग्य बढ़ा सकते हैं.

  • मुख्य द्वार को साफ और आकर्षक बनाएं: मुख्य द्वार लक्ष्मी जी के प्रवेश का मार्ग होता है. इसे अच्छी तरह साफ करें, रंगोली बनाएं और द्वार पर तोरण (बंदनवार) लगाएं. स्वास्तिक या “शुभ लाभ” का चिन्ह भी लगा सकते हैं.
  • तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में रखें: तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है. इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है.
  • घर से टूटी-फूटी चीजें हटाएं: टूटी हुई वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं. दिवाली की सफाई में सभी टूटे बर्तन, घड़ियाँ, आईने और इलेक्ट्रॉनिक सामान निकाल दें.
  • दीपक जलाने की दिशा: दीपक को दक्षिण-पूर्व दिशा में जलाना शुभ होता है. मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक रखने से लक्ष्मी जी का स्वागत माना जाता है.
  • झाड़ू सही जगह रखें: झाड़ू हमेशा छिपाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें. झाड़ू को पैर से न छूएं और खड़ा न रखें. पुरानी झाड़ू को दिवाली से पहले बदलना भी शुभ है.
  • रोशनी की सजावट उत्तर दिशा में करें: उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना गया है. इस दिशा में रोशनी करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
  • घर की दीवारों पर सकारात्मक चित्र लगाएं: राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-गणेश, बहता जल या सूर्योदय जैसे चित्र घर में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का संचार करते हैं.
  • तिजोरी या अलमारी की दिशा: धन रखने वाली तिजोरी या अलमारी को दक्षिण दिशा में रखें और उसका मुंह उत्तर की ओर खुलना चाहिए. यह धन के आगमन को बढ़ावा देता है.
  • शंख और घंटी का प्रयोग: पूजा के समय शंख और घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है.
  • फूलों से सजावट करें: ताजे फूलों की माला या सजावट से घर का वातावरण सुगंधित और शुभ बनता है. विशेष रूप से गेंदे और कमल के फूल शुभ माने जाते हैं.
  • ध्यान और मंत्र जाप करें: दिवाली पर सुबह और शाम ध्यान करें और ‘श्री लक्ष्मी मंत्र’ या ‘श्री सूक्त’ का जाप करें. इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 13 Oct 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
Diwali Vastu Tips Vastu Shastra Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
क्रिकेट
39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर, लाहौर टेस्ट पर कसा शिकंजा
39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर
साउथ सिनेमा
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
क्रिकेट
39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर, लाहौर टेस्ट पर कसा शिकंजा
39 साल के पाकिस्तानी गेंदबाज का कहर, धड़ाधड़ विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग की कमर
साउथ सिनेमा
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में
इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir: 'हमारा भरोसा टूट गया', नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी 'सुरक्षित' सीट तो बोली कांग्रेस
जम्मू कश्मीर: 'हमारा भरोसा टूट गया', नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी 'सुरक्षित' सीट तो बोली कांग्रेस
ट्रेंडिंग
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget