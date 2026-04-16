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Astro Tips: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारा वॉलेट केवल पैसे रखने का स्थान नहीं है, बल्कि यह धन और समृद्धि का ऊर्जा केंद्र भी है. अक्सर कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा पास नहीं टिकता, जिसका कारण वॉलेट में मौजूद वास्तु दोष या ग्रहों की प्रतिकूलता हो सकती है.

वास्तु विज्ञान मानता है कि यदि हम अपनी राशि के तत्व और स्वामी ग्रह के अनुसार सही वस्तुएं और रंग अपने पर्स में रखें, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. यह छोटा सा ज्योतिषीय बदलाव न केवल अनावश्यक खर्चों को रोकता है, बल्कि आपके जीवन में धन के आगमन और संचय के नए मार्ग भी प्रशस्त करता है.

क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके बटुए में वह कौन सी एक चीज़ है जो आपकी किस्मत बदल सकती है?

मेष (Aries): इस राशि का स्वामी मंगल है, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है. ऊर्जा को सही दिशा देने और अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए अपने वॉलेट में लाल रंग का एक छोटा रेशमी कपड़ा या लाल चंदन का टुकड़ा रखें. यह आपके स्वभाव की उग्रता को कम कर धन संचय में सहायक होगा.

वृषभ (Taurus): शुक्र के स्वामित्व वाली इस राशि के जातकों को विलासिता प्रिय होती है. धन को आकर्षित करने के लिए अपने पर्स में कमलगट्टे का एक बीज या चांदी का एक छोटा ठोस हाथी रखें. यह शुक्र को प्रसन्न कर आपके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाता है.

मिथुन (Gemini): बुध प्रधान इस राशि के व्यक्तियों को अपने व्यापारिक निर्णयों में स्पष्टता चाहिए होती है. अपने वॉलेट में हरे रंग का रुमाल या कांसे (Bronze) का एक टुकड़ा रखना अत्यंत शुभ है. यह आपकी तर्कशक्ति और आय के साधनों को मजबूती देता है.

कर्क (Cancer): चंद्रमा इस राशि का स्वामी है, जो भावनाओं और तरलता का प्रतीक है. धन के प्रवाह को स्थिर रखने के लिए अपने पर्स में चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा या सफेद संगमरमर का कंकड़ रखें. यह मानसिक शांति के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है.

सिंह (Leo): सूर्य के प्रभाव वाली इस राशि के लिए मान-सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है. अपने बटुए में तांबे का एक सिक्का या लाल रंग का वर्गाकार कागज रखें. यह सूर्य के तेज को बनाए रखता है और कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाता है.

कन्या (Virgo): बुध की इस राशि के जातक अक्सर रुके हुए धन से परेशान रहते हैं. धन प्राप्ति के मार्ग खोलने के लिए अपने वॉलेट में हरी इलायची या चांदी का एक सिक्का रखें. यह आपकी बचत की क्षमता को बढ़ाता है.

तुला (Libra): शुक्र की इस राशि को संतुलन की आवश्यकता होती है. आय के नए स्रोतों को विकसित करने के लिए अपने वॉलेट में सफेद रेशमी कपड़ा रखें. इससे धन की बरकत बनी रहती है और फिजूलखर्ची पर लगाम लगती है.

वृश्चिक (Scorpio): मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने और आकस्मिक धन हानि से बचने के लिए अपने पर्स में लाल चंदन या पीतल का छोटा टुकड़ा रखना चाहिए. यह उपाय आपके संचित धन की रक्षा करता है.

धनु (Sagittarius): बृहस्पति के आशीर्वाद हेतु अपने वॉलेट में हल्दी की एक गांठ या पीले रंग का कागज रखें. यह आपके भाग्य को जागृत करता है और निवेश के मामलों में आपको लाभ दिलाता है.

मकर (Capricorn): शनि प्रधान इस राशि के जातकों के लिए करियर की स्थिरता महत्वपूर्ण है. अपने पर्स में लोहे का एक छोटा टुकड़ा या लोहे का छल्ला रखें. यह शनि देव की कृपा बनाए रखता है और अनावश्यक खर्चों को कम करता है.

कुंभ (Aquarius): शनि की इस राशि के लोगों को बचत बढ़ाने के लिए अष्टधातु का सिक्का या काले रंग का छोटा पत्थर वॉलेट में रखना चाहिए. यह उपाय आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है.

मीन (Pisces): गुरु की इस राशि के लिए केसर का एक टुकड़ा या पीले रंग का धागा बटुए में रखना अत्यंत मंगलकारी है. यह उपाय आपके जीवन में अध्यात्म के साथ-साथ आर्थिक उन्नति के द्वार भी खोलता है.

वॉलेट की शुद्धता के स्वर्णिम नियम

उपायों के साथ-साथ वास्तु के इन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके:

कबाड़ न रखें: पुराने बिल, रसीदें, या उधार की पर्चियां राहु को आमंत्रित करती हैं, जिससे धन हानि होती है.

पुराने बिल, रसीदें, या उधार की पर्चियां राहु को आमंत्रित करती हैं, जिससे धन हानि होती है. नोटों की व्यवस्था: नोटों को कभी भी मरोड़कर न रखें. लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहाँ व्यवस्था हो. छोटे से बड़े नोट के क्रम में उन्हें व्यवस्थित रखें.

नोटों को कभी भी मरोड़कर न रखें. लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहाँ व्यवस्था हो. छोटे से बड़े नोट के क्रम में उन्हें व्यवस्थित रखें. फटा हुआ वॉलेट: फटा हुआ बटुआ दरिद्रता का प्रतीक है. यदि पर्स खराब हो जाए, तो उसे तुरंत बदल दें.

फटा हुआ बटुआ दरिद्रता का प्रतीक है. यदि पर्स खराब हो जाए, तो उसे तुरंत बदल दें. सात्विकता: वॉलेट में कभी भी तामसिक वस्तुओं के चित्र या अनावश्यक वस्तुएं न रखें.

इन ज्योतिषीय उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाकर आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं.

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