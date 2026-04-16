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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu for Wallet: खाली जेब से हैं परेशान? राशि अनुसार वॉलेट में रखें ये छोटी सी वस्तु, खिंचा चला आएगा धन!

Vastu for Wallet: खाली जेब से हैं परेशान? राशि अनुसार वॉलेट में रखें ये छोटी सी वस्तु, खिंचा चला आएगा धन!

Vastu For Wallet: ज्योतिष अनुसार वॉलेट केवल धन रखने का स्थान नहीं, समृद्धि का ऊर्जा केंद्र है. राशि अनुसार शुभ वस्तुएं रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो धन संचय और बरकत में सहायक सिद्ध होती है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 16 Apr 2026 07:37 PM (IST)
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  • पुरानी रसीदें, कबाड़ से बचें, नोटों को व्यवस्थित रखें।

Astro Tips: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारा वॉलेट केवल पैसे रखने का स्थान नहीं है, बल्कि यह धन और समृद्धि का ऊर्जा केंद्र भी है. अक्सर कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा पास नहीं टिकता, जिसका कारण वॉलेट में मौजूद वास्तु दोष या ग्रहों की प्रतिकूलता हो सकती है.

वास्तु विज्ञान मानता है कि यदि हम अपनी राशि के तत्व और स्वामी ग्रह के अनुसार सही वस्तुएं और रंग अपने पर्स में रखें, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. यह छोटा सा ज्योतिषीय बदलाव न केवल अनावश्यक खर्चों को रोकता है, बल्कि आपके जीवन में धन के आगमन और संचय के नए मार्ग भी प्रशस्त करता है.

क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके बटुए में वह कौन सी एक चीज़ है जो आपकी किस्मत बदल सकती है?

मेष (Aries): इस राशि का स्वामी मंगल है, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है. ऊर्जा को सही दिशा देने और अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए अपने वॉलेट में लाल रंग का एक छोटा रेशमी कपड़ा या लाल चंदन का टुकड़ा रखें. यह आपके स्वभाव की उग्रता को कम कर धन संचय में सहायक होगा.

वृषभ (Taurus): शुक्र के स्वामित्व वाली इस राशि के जातकों को विलासिता प्रिय होती है. धन को आकर्षित करने के लिए अपने पर्स में कमलगट्टे का एक बीज या चांदी का एक छोटा ठोस हाथी रखें. यह शुक्र को प्रसन्न कर आपके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाता है.

मिथुन (Gemini): बुध प्रधान इस राशि के व्यक्तियों को अपने व्यापारिक निर्णयों में स्पष्टता चाहिए होती है. अपने वॉलेट में हरे रंग का रुमाल या कांसे (Bronze) का एक टुकड़ा रखना अत्यंत शुभ है. यह आपकी तर्कशक्ति और आय के साधनों को मजबूती देता है.

कर्क (Cancer): चंद्रमा इस राशि का स्वामी है, जो भावनाओं और तरलता का प्रतीक है. धन के प्रवाह को स्थिर रखने के लिए अपने पर्स में चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा या सफेद संगमरमर का कंकड़ रखें. यह मानसिक शांति के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है.

सिंह (Leo): सूर्य के प्रभाव वाली इस राशि के लिए मान-सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है. अपने बटुए में तांबे का एक सिक्का या लाल रंग का वर्गाकार कागज रखें. यह सूर्य के तेज को बनाए रखता है और कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाता है.

कन्या (Virgo): बुध की इस राशि के जातक अक्सर रुके हुए धन से परेशान रहते हैं. धन प्राप्ति के मार्ग खोलने के लिए अपने वॉलेट में हरी इलायची या चांदी का एक सिक्का रखें. यह आपकी बचत की क्षमता को बढ़ाता है.

तुला (Libra): शुक्र की इस राशि को संतुलन की आवश्यकता होती है. आय के नए स्रोतों को विकसित करने के लिए अपने वॉलेट में सफेद रेशमी कपड़ा रखें. इससे धन की बरकत बनी रहती है और फिजूलखर्ची पर लगाम लगती है.

वृश्चिक (Scorpio): मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने और आकस्मिक धन हानि से बचने के लिए अपने पर्स में लाल चंदन या पीतल का छोटा टुकड़ा रखना चाहिए. यह उपाय आपके संचित धन की रक्षा करता है.

धनु (Sagittarius): बृहस्पति के आशीर्वाद हेतु अपने वॉलेट में हल्दी की एक गांठ या पीले रंग का कागज रखें. यह आपके भाग्य को जागृत करता है और निवेश के मामलों में आपको लाभ दिलाता है.

मकर (Capricorn): शनि प्रधान इस राशि के जातकों के लिए करियर की स्थिरता महत्वपूर्ण है. अपने पर्स में लोहे का एक छोटा टुकड़ा या लोहे का छल्ला रखें. यह शनि देव की कृपा बनाए रखता है और अनावश्यक खर्चों को कम करता है.

कुंभ (Aquarius): शनि की इस राशि के लोगों को बचत बढ़ाने के लिए अष्टधातु का सिक्का या काले रंग का छोटा पत्थर वॉलेट में रखना चाहिए. यह उपाय आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है.

मीन (Pisces): गुरु की इस राशि के लिए केसर का एक टुकड़ा या पीले रंग का धागा बटुए में रखना अत्यंत मंगलकारी है. यह उपाय आपके जीवन में अध्यात्म के साथ-साथ आर्थिक उन्नति के द्वार भी खोलता है.

वॉलेट की शुद्धता के स्वर्णिम नियम

उपायों के साथ-साथ वास्तु के इन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके:

  • कबाड़ न रखें: पुराने बिल, रसीदें, या उधार की पर्चियां राहु को आमंत्रित करती हैं, जिससे धन हानि होती है.
  • नोटों की व्यवस्था: नोटों को कभी भी मरोड़कर न रखें. लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहाँ व्यवस्था हो. छोटे से बड़े नोट के क्रम में उन्हें व्यवस्थित रखें.
  • फटा हुआ वॉलेट: फटा हुआ बटुआ दरिद्रता का प्रतीक है. यदि पर्स खराब हो जाए, तो उसे तुरंत बदल दें.
  • सात्विकता: वॉलेट में कभी भी तामसिक वस्तुओं के चित्र या अनावश्यक वस्तुएं न रखें.

इन ज्योतिषीय उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाकर आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 16 Apr 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Astrology Vastu For Wallet

Frequently Asked Questions

नोटों को वॉलेट में कैसे रखना चाहिए?

नोटों को कभी भी मरोड़कर न रखें. छोटे से बड़े नोट के क्रम में उन्हें व्यवस्थित रखें, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहाँ व्यवस्था हो.

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