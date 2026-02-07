हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Valentine Week Rashifal 2026: वैलेंटाइन वीक शुरू, रोज डे से वैलेंटाइन डे तक, जानें कौन सी राशि जीतेगी प्यार की बाजी

Valentine Week Love Rashifal 2026: वैलेंटाइन वीक के साथ प्यार वाले सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है. 7-14 फरवरी 2026 तक वैलेंटाइन वीक मनाया जाएगा. जानिए इस हफ्ते किन राशियों पर चढ़ेगा प्यार का जादू.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 Feb 2026 09:12 AM (IST)
Valentine Week Love Rashifal 2026: 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. लेकिन इससे पहले प्रेमी जोड़े और कपल वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करते हैं. इस प्यार वाले सप्ताह के सात दिनों की शुरुआत रोज डे से होती है. इसके बाद प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, हग डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, किस डे आदि के बाद आखिर में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है.

7 से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन वीक केवल गुलाब और चॉकलेट का नहीं है, बल्कि आपके रिश्तों को और मजबूत करने, भावनाओं को व्यक्त करने और प्यार के जादू को महसूस करने का भी समय होता है. चाहे आप अपने पार्टनर के साथ हों या किसी खास के इंतजार में. हर राशि के लिए इस सप्ताह का प्रेम राशिफल बताता है कि कौन किससे जुड़ेगा, किसे रोमांटिक अवसर मिलेंगे और कौन अपने प्यार में और गहराई से महसूस करेगा. ग्रहों और ज्योतिष गणना से जानते हैं वैलेंटाइन वीक के ये सात दिन किस राशि के लिए कैसा रहेगा.

7-14 फरवरी 2026 तक ग्रहों की चाल

7 से 14 फरवरी 2026 के बीच कुंभ राशि में बुध, शुक्र और सूर्य के गोचर से ग्रहों की हलचल रहेगी. रोज डे पर 7 फरवरी को बुध धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. वहीं 11 फरवरी को बुध और 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे. इसके बाद 14 फरवरी को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और शाम को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जोकि वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाएगा. 

वैलेंटाइन वीक प्रेम राशिफल (Valentine Week Love Rashifal 2026)

मेष (Aries)- इस सप्ताह रोमांस में थोड़ी हलचल हो सकती है. सिंगल लोगों को नए रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं. वहीं कपल साथ समय बिताएंगे और रिश्ता मजबूत होगा.

सुझाव- अपने प्रिय को छोटे-छोटे सरप्राइज दें.

वृषभ (Taurus)- भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का समय है. साथी के साथ समझदारी और प्यार भरी बातचीत से दूरी खत्म होगी. सिंगल वृषभ जातक आकर्षक लोगों से मिल सकते हैं.

सुझाव- प्यार में स्थिरता बनाए रखने के लिए भरोसा जताएं.

मिथुन (Gemini)- रोमांस में उत्साह और मजेदार पल मिलेंगे. सप्ताह की शुरुआत में साथी के साथ छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी. सिंगल जातक की मिलनसार प्रवृत्ति नए रिश्तों को जन्म दे सकती है.

सुझाव- संवाद में ईमानदारी बनाए रखें.

कर्क (Cancer)- प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी. परिवार और साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल कर्क जातक किसी पुराने परिचय से आकर्षित हो सकते हैं.

सुझाव- अपने प्यार की कद्र करें और ध्यानपूर्वक सुनें.

सिंह (Leo)- रोमांटिक मामलों में आकर्षण बढ़ेगा. साथी के साथ रोमांचक योजनाएं बन सकती हैं. सिंगल सिंह जातकों को किसी आकर्षक व्यक्ति से प्यार हो सकता है.

सुझाव- थोड़ी फ्लर्टी मजाकिया बातचीत रिश्तों में मिठास बढ़ाएगी.

कन्या (Virgo)- प्रेम में धैर्य और समझदारी की जरूरत है. साथी के साथ किसी मनमुटाव को दूर करने का समय है. सिंगल कन्या जातक किसी मित्र के रूप में मिलने वाले व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं.

सुझाव- छोटे-छोटे प्यार के इशारों से रिश्ता मजबूत करें.

तुला (Libra)- रोमांस में सामंजस्य और संतुलन बना रहेगा. साथी के साथ रोमांटिक मूड में सप्ताह बीतेगा. सिंगल तुला जातक आकर्षक लोगों के साथ दोस्ती बढ़ा सकते हैं.

सुझाव- अपने प्यार की भावनाओं को खुलकर जताएं.

वृश्चिक (Scorpio)- रोमांस में गहराई और जुनून बढ़ेगा. साथी के साथ भावनाओं का आदान-प्रदान सुखद रहेगा. सिंगल वृश्चिक जातक किसी खास व्यक्ति के करीब आएंगे.

सुझाव- अपने प्यार में ईमानदारी और वफादारी दिखाएं.

धनु (Sagittarius)- रोमांटिक जीवन में रोमांच और मस्ती का समय है. साथी के साथ छोटी यात्राएँ या आउटडोर एक्टिविटी फायदेमंद रहेंगी. सिंगल धनु जातक नए रोमांटिक मौके तलाश सकते हैं.

सुझाव- अपने प्यार को समय दें और मौज-मस्ती साझा करें.

मकर (Capricorn)- रोमांस में स्थिरता और भरोसा बना रहेगा. साथी के साथ संबंधों में गंभीर बातचीत लाभदायक होगी. सिंगल मकर जातक किसी कामकाजी या पेशेवर संबंध से आकर्षित हो सकते हैं.

सुझाव- प्यार में विश्वास और प्रतिबद्धता दिखाएं.

कुंभ (Aquarius)- रोमांस में नयी ऊर्जा और उत्साह आएगा. साथी के साथ नई योजनाएं और रोमांचक अनुभव बनेंगे. सिंगल कुंभ जातक अपने नेटवर्क से किसी खास से मिल सकते हैं.

सुझाव- अपने प्यार में स्वतंत्रता और रोमांच बनाए रखें.

मीन (Pisces)- प्रेम संबंधों में भावनाएं गहराती जाएंगी. साथी के साथ स्नेह और कोमलता का समय है. सिंगल मीन जातक किसी भावनात्मक जुड़ाव की संभावना पाएंगे.

सुझाव- प्यार जताने के लिए रोमांटिक सरप्राइज दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 07 Feb 2026 09:12 AM (IST)
Valentine Week Rose Day Love Rashifal 2026 Valentine Day 2026
प्राइवेसी पॉलिसी

