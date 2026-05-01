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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVaishakh Purnima 2026: वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर सिद्धि और रवि योग का संयोग, आज राशि अनुसार करें ये काम

Vaishakh Purnima 2026: वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर सिद्धि और रवि योग का संयोग, आज राशि अनुसार करें ये काम

Vaishakh Purnima 2026: वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर आज रवि योग और सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बना है, जिसमें पूजा-पाठ और दान का उत्तम लाभ मिलेगा. आज 1 मई को विशेष लाभ के लिए राशिनुसार कुछ काम जरूर करें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 May 2026 11:18 AM (IST)
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Vaishakh Buddha Purnima 2026: वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है. इसे बुद्ध जयंती या वेसाक के नाम से भी जाना जाता है. इस साल बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 (शुक्रवार) को मनाई जा रही है. बुद्ध पूर्णिमा का यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पवित्र दिनों में एक माना जाता है.

धार्मिक मान्यता है वैशाख महीने की बुद्ध पूर्णिमा पर ध्यान, दान, व्रत जैसे पुण्य कार्य करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है. साथ ही पूर्णिमा का दिन होने के कारण ज्योतिष अनुसार, यह दिन मन और भावनाओं को संतुलित करने का विशेष समय भी होता है.

बुद्ध पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग और मुहूर्त

वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल रात 9:13 बजे से हो चुकी है और 1 मई को रात 10:53 बजे तक रहेगी. आज ‘रवि योग' के साथ सिद्धि योग भी रहेगा. वहीं चंद्रोदय शाम को लगभग 6:52 बजे होगा. आज चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है. इससे मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के शुभ दिन पर लोग पूजा-पाठ के साथ ही उपाय आदि भी करते हैं. लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार उपाय करेंगे तो इससे जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

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बुद्ध पूर्णिमा पर राशि अनुसार करें ये काम (Buddha Purnima 2026 Rashi Anusar Upay)
राशि (Zodiac Sign) राशि अनुसार उपाय (Remedies as per Zodiac)
मेष राशि भगवान विष्णु की पूजा और भगवान बुद्ध का ध्यान करें. साथ हीर गुड़ का दान करें.
वृषभ राशि सफेद वस्त्र और चावल का दान करें. वृषभ राशि वाले मंदिर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जलाएं.
 मिथुन राशि गरीब बच्चों को किताबें या स्टेशनरी दान करें और विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें.
कर्क राशि जल से भरा पात्र और छाता दान करें. भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और फिर उसी तिलक को अपने माथे पर भी लगाएं. चंद्रोदय के बाद कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें.
सिंह राशि बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना उत्तम रहेगा.
कन्या राशि स्नान कर घर में पूजा-पाठ करें. घर के मदिर में पांच घी के दीपक जलाएं.
तुला राशि सफेद मिठाई का दान करें और बुद्ध मंत्र का जाप करें.
वृश्चिक राशि मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी अर्पित करें.
धनु राशि  धनु राशि वाले वैशाख पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की पूजा करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं.
मकर राशि  जरूरतमंदों को कंबल या कपड़े दान करें। करियर में स्थिरता आएगी.
कुंभ राशि रात्रि में चंदोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करें.
मीन राशि मंदिर में दीप जलाएं और ध्यान करें. इससे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 01 May 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Purnima 2026 Buddha Purnima 2026 Vaishakh Purnima 2026
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