Vaishakh Buddha Purnima 2026: वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है. इसे बुद्ध जयंती या वेसाक के नाम से भी जाना जाता है. इस साल बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 (शुक्रवार) को मनाई जा रही है. बुद्ध पूर्णिमा का यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पवित्र दिनों में एक माना जाता है.

धार्मिक मान्यता है वैशाख महीने की बुद्ध पूर्णिमा पर ध्यान, दान, व्रत जैसे पुण्य कार्य करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है. साथ ही पूर्णिमा का दिन होने के कारण ज्योतिष अनुसार, यह दिन मन और भावनाओं को संतुलित करने का विशेष समय भी होता है.

बुद्ध पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग और मुहूर्त

वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल रात 9:13 बजे से हो चुकी है और 1 मई को रात 10:53 बजे तक रहेगी. आज ‘रवि योग' के साथ सिद्धि योग भी रहेगा. वहीं चंद्रोदय शाम को लगभग 6:52 बजे होगा. आज चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है. इससे मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के शुभ दिन पर लोग पूजा-पाठ के साथ ही उपाय आदि भी करते हैं. लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार उपाय करेंगे तो इससे जीवन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

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बुद्ध पूर्णिमा पर राशि अनुसार करें ये काम (Buddha Purnima 2026 Rashi Anusar Upay)

राशि (Zodiac Sign) राशि अनुसार उपाय (Remedies as per Zodiac) मेष राशि भगवान विष्णु की पूजा और भगवान बुद्ध का ध्यान करें. साथ हीर गुड़ का दान करें. वृषभ राशि सफेद वस्त्र और चावल का दान करें. वृषभ राशि वाले मंदिर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जलाएं. मिथुन राशि गरीब बच्चों को किताबें या स्टेशनरी दान करें और विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें. कर्क राशि जल से भरा पात्र और छाता दान करें. भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और फिर उसी तिलक को अपने माथे पर भी लगाएं. चंद्रोदय के बाद कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें. सिंह राशि बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना उत्तम रहेगा. कन्या राशि स्नान कर घर में पूजा-पाठ करें. घर के मदिर में पांच घी के दीपक जलाएं. तुला राशि सफेद मिठाई का दान करें और बुद्ध मंत्र का जाप करें. वृश्चिक राशि मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी अर्पित करें. धनु राशि धनु राशि वाले वैशाख पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की पूजा करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं. मकर राशि जरूरतमंदों को कंबल या कपड़े दान करें। करियर में स्थिरता आएगी. कुंभ राशि रात्रि में चंदोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करें. मीन राशि मंदिर में दीप जलाएं और ध्यान करें. इससे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी.

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