एक्सप्लोरर
Tula Weekly Rashifal 2026: तुला राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में रखें सतर्कता, मिड वीक बनेंगे सफलता के योग
Tula Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: तुला राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Tula Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: तुला राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-
- एंप्लॉयड पर्सन को भी सतर्क रहने की जरूरत है. ऑफिस में आपके विरोधी आपके काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. इसलिए कार्यस्थल पर अपने व्यवहार और कामकाज को लेकर सजग रहें। हालांकि मिड वीक सिचुएशन आपके अनुकूल होती नजर आएंगी और आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती जाएंगी और आपको राहत महसूस होगी.
- लेकिन उससे पूर्व आपको अपने सभी काम को बेहद सावधानी और सोच-विचार कर करने की जरूरत रहेगी. किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें.
- जनरल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से भटक सकता है. ऐसे में उन्हें अपनी एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी. मनचाही सफलता को पाने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता रहेगी.
- यदि आप कोई नया काम शुरु करने की सोच रहे थे तो आपको किसी दिशा में कदम उठाने से पहले किसी शुभचिंतक या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए. सही मार्गदर्शन से आपको भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.
- प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। जीवन से जुड़ी किसी भी चुनौती का सामना करते समय आपका लव पार्टनर आपके साथ परछाईं की तरह खड़ा नजर आएगा और आपको भावनात्मक सहयोग देगा. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी का साथ आपको मानसिक शांति देगा.
- आपको अपनी सेहत और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं. नियमित दिनचर्या, संतुलित खानपान और पर्याप्त आराम आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी रहेगा.
ये भी पढ़ें: Kanya Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह मिलेगी सपनों को उड़ान, कन्या राशि वाले पढ़ें सप्ताहिक राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
Tula Weekly Rashifal 2026: तुला राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में रखें सतर्कता, मिड वीक बनेंगे सफलता के योग
ऐस्ट्रो
इस सप्ताह मिलेगी सपनों को उड़ान, कन्या राशि वाले पढ़ें सप्ताहिक राशिफल
ऐस्ट्रो
Singh Weekly Rashifal 2026: सिंह राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में चुनौतियां, लेकिन अगले 7 दिनों
ऐस्ट्रो
Kark Weekly Rashifal 2026: कर्क राशि इस हफ्ते लेंगे कोई बड़ा फैसला, कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी राहत
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL