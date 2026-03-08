हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Weekly Rashifal 2026: तुला राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में रखें सतर्कता, मिड वीक बनेंगे सफलता के योग

Tula Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: तुला राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 08 Mar 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: तुला राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • एंप्लॉयड पर्सन को भी सतर्क रहने की जरूरत है. ऑफिस में आपके विरोधी आपके काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. इसलिए कार्यस्थल पर अपने व्यवहार और कामकाज को लेकर सजग रहें। हालांकि मिड वीक सिचुएशन आपके अनुकूल होती नजर आएंगी और आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती जाएंगी और आपको राहत महसूस होगी.
  • लेकिन उससे पूर्व आपको अपने सभी काम को बेहद सावधानी और सोच-विचार कर करने की जरूरत रहेगी. किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें.
  • जनरल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से भटक सकता है. ऐसे में उन्हें अपनी एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी. मनचाही सफलता को पाने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता रहेगी.
  • यदि आप कोई नया काम शुरु करने की सोच रहे थे तो आपको किसी दिशा में कदम उठाने से पहले किसी शुभचिंतक या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए. सही मार्गदर्शन से आपको भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.
  • प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। जीवन से जुड़ी किसी भी चुनौती का सामना करते समय आपका लव पार्टनर आपके साथ परछाईं की तरह खड़ा नजर आएगा और आपको भावनात्मक सहयोग देगा. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी का साथ आपको मानसिक शांति देगा.
  • आपको अपनी सेहत और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं. नियमित दिनचर्या, संतुलित खानपान और पर्याप्त आराम आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Mar 2026 10:08 AM (IST)
Libra Tula Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
