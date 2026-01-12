Tula Weekly Love Horoscope 12 to 18 January 2026: प्रेम और रोमांस हमेशा हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं और सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना रिश्तों को मजबूत बनाता है. 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक का यह साप्ताहिक लव राशिफल आपके लिए बताएगा कि इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कौन से नए मौके आपके इंतजार में हैं, किन रिश्तों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अविवाहित और रिलेशनशिप में जुड़े दोनों जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांस, नजदीकियों और भावनात्मक संतुलन से भरा रहेगा. जानिए, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से तुला राशि के लिए कौन सा रंग और नंबर लाएगा खुशियों की बहार और कौन सा उपाय बनाएगा आपके रिश्तों को और भी मजबूत.

तुला राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Libra Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह तुला राशि के प्रेम जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और रोमांटिक माहौल देखने को मिलेगा. आपके व्यवहार में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे दिल से जुड़े रिश्तों में मिठास आएगी. अविवाहित जातकों के लिए कोई नई मुलाकात खास बन सकती है और यही मुलाकात आगे चलकर प्रेम संबंध का रूप ले सकती है.

जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ मजबूत होगी. हालांकि सप्ताह के मध्य में किसी छोटी-सी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन खुले दिल से बातचीत करने से सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा. पार्टनर के साथ समय बिताना, साथ में कहीं घूमना या कोई खास प्लान बनाना रिश्ते में नई ताजगी लाएगा. इस सप्ताह प्रेम और नजदीकियों के मामले में साहसिक और ईमानदार कदम उठाने का समय है, जिससे रिश्ता और गहरा व मजबूत बनेगा.

तुला राशि का शुभ नंबर- 4, 15

4, 15 तुला राशि का शुभ रंग- नारंगी

नारंगी तुला राशि के लिए उपाय- प्रेम संबंध में समरसता बनाए रखने के लिए शुक्रवार को अपने घर में गुलाब के फूल रखें.