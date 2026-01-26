Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के सुख, समृद्धि और प्रेम संबंध में वृद्धि के संकेत
Tula Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: तुला राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला वीकली राशिफल.
Tula Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: तुला राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत अनुकूल रहेगा. आपके बल, बुद्धि और साहस से पुराने सपने साकार होंगे. बचत और निवेश का लाभ मिलेगा, अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे. ऑफिस और बिजनेस में सहयोग और सफलता मिलेगी. प्रतियोगिता में परिश्रम का फल मिलेगा. पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध में संतुलन और खुशियां बनी रहेंगी. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
करियर- वीक स्टार्टिंग अपने बल, बुद्धि और साहस के बल पर अपने सपने को साकार करने में कामयाब रहेंगे. आपके लिए सुधारात्मक साबित हो सकता है. आप पाएंगे कि बीते कुछ समय से जिन समस्याओं से आप परेशान चल रहे थे उसका समाधान कितनी आसानी से निकलता चला जा रहा है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे कॉम्पिटिटर्स को उनके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा.
आर्थिक स्थिति- पूर्व में की गई बचत और निवेश का लाभ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा. एंप्लॉयड पर्सन के एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे. बिजनेसमैन के मार्केट में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा.
कार्यक्षेत्र- ऑफिस में कोवर्कर्स और सीनियर का सहयोग समय-समय पर मिलता रहेगा. अनुकूलता बनी रहेगी और वे अधिक उत्साह के साथ अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग पर काम करते हुए नजर आएंगे. पॉलिटिशियन को विशेष सहयोग की प्राप्ति संभव है.
रिवार और प्रेम जीवन- पारिवारिक मामलों में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी. प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
सेहत- तुला राशि के लिए इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है. मानसिक और शारीरिक थकान से बचें, समय-समय पर विश्राम और संतुलित आहार लें. अत्यधिक तनाव और काम का दबाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज करना लाभकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
