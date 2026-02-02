हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Weekly Horoscope 2026: ऑफिस में प्रॉपर प्लानिंग दिलाएगी तुला राशि वालों को बड़ी सफलता

Tula Weekly Horoscope 2026: ऑफिस में प्रॉपर प्लानिंग दिलाएगी तुला राशि वालों को बड़ी सफलता

Tula Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: तुला राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला वीकली राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Tula Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग जीवन में मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए. आपका गुड लक आपके साथ बना रहेगा. करियर-बिज़नेस में आ रही सभी बाधाएं आपके वेल विशर एंड बेस्ट फ्रेंड्स की मदद से दूर हो जाएंगी. ऑफिस में प्रॉपर प्लानिंग से काम करने पर आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी.

  • यदि आप अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड्स की पूरी मदद मिलेगी.
  • बिज़नेस की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा. आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी.
  • एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे. यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो आपको इस दौरान कोई बढ़िया ऑफर मिल सकता है.
  • प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस का सपना सच साबित हो सकता है. न्यू जनरेशन का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा.
  • मनपसंद गतिविधियों के लिए समय मिलेगा, जिससे मानसिक रूप से आप हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे. कोई परेशानी आई भी तो पार्टनर का साथ मिलेगा
  • सेहत वैसे तो ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर सेहत में प्रतिकूल असर रहेगा.
  • ऑफिस में अधिक सतर्क रहें, क्योंकि छोटी गलती भी नुकसान करा सकती है. किसी पर ज्यादा भरोसा न करें. 
  • प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर बॉन्डिंग दिखाई देगी और आपको उसके साथ हंसी-खुशी के पल बिताने के लिए खूब अवसर प्राप्त होंगे.

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि काम को कल पर टालने की भूल पड़ सकती है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Tula Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
Embed widget