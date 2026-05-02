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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: तुला राशि के लिए मिस्ट्री सक्सेस वाला रहेगा सप्ताह, पढ़ें वीकली राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: तुला राशि के लिए मिस्ट्री सक्सेस वाला रहेगा सप्ताह, पढ़ें वीकली राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: तुला राशि के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 09:39 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: तुला राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग रहस्यमयी सफलताओं और आर्थिक लाभ का है. बिजनेस में गुप्त निवेश से बड़ा फायदा होगा और नया बिजनेस शुरू करने के लिए 6 और 7 मई का समय बहुत प्रभावी रहेगा. इस समय आपकी रणनीति और गोपनीयता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जिससे आप प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में सफल रहेंगे. जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस में आप 'संकटमोचक' की भूमिका निभाएंगे, जिससे बॉस का भरोसा आप पर बढ़ेगा और जूनियर्स आपका सम्मान करेंगे. विदेश में नौकरी कर रहे लोगों को रेजिडेंसी या परमानेंट स्टेटस मिलने की खबर मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता आपको अलग पहचान दिलाएगी और आप मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखेंगे. इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और आपको नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं.

शिक्षा और खेल राशिफल प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका एकाग्रता स्तर बहुत ऊंचा रहेगा और खिलाड़ियों के लिए यह हफ्ता अपनी ताकत और रिकॉर्ड को परखने का है. छात्र अपनी पढ़ाई में पूरी तरह फोकस रहेंगे और कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. यह समय अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने का है, जिससे सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं. खिलाड़ी भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे.

सेहत साप्ताहिक राशिफल सेहत में जबरदस्त सुधार होगा और आप मानसिक रूप से बहुत दृढ़ महसूस करेंगे. लव लाइफ में गहराई आएगी और संतान के साथ बिताया गया समय आपको ऊर्जा से भर देगा, संतान सुख की प्राप्ति के योग भी इस हफ्ते प्रबल हैं. आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको हर स्थिति में मजबूत बनाए रखेगा. परिवार के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा.

यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा. सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में आपको लाभ के संकेत मिलेंगे और आपके संपर्कों का दायरा भी बढ़ेगा. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए रहस्यमयी तरीके से सफलता और खुशियां लेकर आने वाला है, जहाँ हर क्षेत्र में आपको उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Tula Rashifal 2026
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