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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: तुला राशि वालों की रहेगी ऐश, इस हफ्ते मिलेगी धन, प्रतिष्ठा और लग्जरी सुख

Tula Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: तुला राशि वालों की रहेगी ऐश, इस हफ्ते मिलेगी धन, प्रतिष्ठा और लग्जरी सुख

Tula Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: तुला राशि के लिए मई का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 08:09 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: तुला राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग जीवन में संतुलन, सुख-सुविधाओं और कलात्मक रुचियों को बढ़ाने वाला है. इस सप्ताह आपके अंदर आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बढ़े हुए दिखाई देंगे. सामाजिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. बिजनेस के नजरिए से फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग और इवेंट प्लानिंग में भारी लाभ लेकर आएगा. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है. हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट को संतुलित रखना जरूरी होगा.

विदेश में कार्यरत लोग जो मीडिया या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें किसी बड़े ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. आपके काम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को भी नई जिम्मेदारियां और करियर ग्रोथ के अवसर मिलेंगे. जो लोग विदेश में सेटल होने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ संकेत दे रहा है.

संतान के साथ चल रही वैचारिक अनबन इस हफ्ते वरिष्ठों के हस्तक्षेप से खत्म होगी और आप जून की छुट्टियों का मास्टर प्लान तैयार करेंगे. परिवार में सकारात्मक माहौल बनेगा और रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी. जीवनसाथी के साथ भी बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा.

प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए यह समय स्वर्णिम है, विशेषकर कमर्शियल शॉप या ऑफिस स्पेस में पैसा लगाना भविष्य में बड़ा रिटर्न देगा. यदि आप लंबे समय से किसी निवेश की योजना बना रहे थे तो अब सही अवसर मिल सकता है. संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन को आप किसी सुरक्षित सरकारी स्कीम में लगा सकते हैं, जिससे भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा.

छुट्टियों के दौरान आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ब्रांडेड चीजों की जमकर खरीदारी करेंगे. लग्जरी और आरामदायक चीजों की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

खिलाड़ियों को इस हफ्ते किसी अंतरराष्ट्रीय कोच से ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलने की संभावना है, जो प्रदर्शन को सुधार देगी. मेहनत और अनुशासन से आप प्रतियोगिताओं में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं. कलाकारों को किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ सकती है, जो उनके करियर की दिशा बदल देगी. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ सकती है.

सेहत के मामले में किडनी और पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति अलर्ट रहें. बाहर का खाना कम खाएं और पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें. योग और मेडिटेशन आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने में मदद करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Tula Rashifal 2026
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