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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: सेहत और काम दोनों बढ़ाएंगे टेंशन, तुला राशि वाले रहें सावधान!

Tula Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: सेहत और काम दोनों बढ़ाएंगे टेंशन, तुला राशि वाले रहें सावधान!

Tula Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): तुला राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 01:11 PM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

  • तुला राशि वालों के लिए अप्रैल माह का पहला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. इस सप्ताह आपको कुछ मामलों में सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी. शुरुआत में कुछ छोटी-छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं. इस समय जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना और हर कदम सोच-समझकर उठाना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा.
  • सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है. अचानक थकान, कमजोरी या मौसमी बीमारी के कारण आपकी दिनचर्या थोड़ी बिगड़ सकती है. इस अवधि में मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें. बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार या अन्य छोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. साथ ही इस दौरान अपने खान-पान का भी बहुत ध्यान रखें. संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा.
  • इस दौरान आपको अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ने की बजाय उनका समाधान ढूंढने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में आपको बड़ी समस्याओं और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप समय रहते समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं. इस समय सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा.
  • जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना थोड़ा कठिन लग सकता है, जिससे तैयारी पर असर पड़ सकता है. हालांकि इच्छित सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत ही आखिरी विकल्प होगा. यदि छात्र इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें तो उन्हें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.
  • व्यापार से जुड़े लोगों को प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आपको अपने काम में अधिक सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत होगी. बाजार में मंदी भी आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगी. व्यापार में अपेक्षित लाभ न मिलने से थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने से स्थिति में सुधार आ सकता है.
  • नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखने की जरूरत होगी. टीमवर्क और सहयोग की भावना से काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यदि आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे तो कार्यस्थल का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा और आपके काम में भी आसानी होगी.
  • लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर आगे बढ़ें. रिश्तों में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले अपने साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा. आपसी संवाद और विश्वास से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं. मुश्किल समय में आपका जीवनसाथी आपका सहारा बनेगा. उनका साथ और सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा और आप हर परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह चुनौतियों के साथ धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

ये भी पढ़ें: Kanya Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: कन्या राशि के लिए अवसर और संभावनओं वाला सप्ताह, पढ़ें राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 01:11 PM (IST)
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