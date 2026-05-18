Tula Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने व्यवहार, आर्थिक मामलों और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर तर्क-वितर्क करने से बचना आपके लिए बेहद जरूरी होगा. यदि आप धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभालेंगे तो कई समस्याओं से बच सकते हैं.

सप्ताह की शुरुआत कुछ चुनौतियों और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ हो सकती है. अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आने के कारण आपकी आर्थिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. घर, परिवार या किसी जरूरी कार्य पर धन खर्च होने से आपको अपनी जमा पूंजी का उपयोग करना पड़ सकता है. इस दौरान आय की तुलना में खर्च अधिक रहने से मानसिक तनाव बना रह सकता है. इसलिए इस सप्ताह फिजूलखर्ची से बचें और धन का सोच-समझकर उपयोग करें.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कारोबार में लाभ पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अपेक्षा के अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. हालांकि धैर्य बनाए रखने और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी. किसी भी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें.

इस सप्ताह आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि दूसरों के मामलों में बेवजह दखल देने से बचें. किसी विवाद या बहस में पड़ने से आपकी ऊर्जा और समय दोनों खराब हो सकते हैं. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना ही आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी रहेगा. यदि आप दूसरों की बातों में उलझेंगे तो बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

सप्ताह के मध्य में कुछ बाधाओं के बावजूद आपके कार्य धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. इस दौरान करियर या व्यवसाय के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. यह यात्रा भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है और नए संपर्क भी बन सकते हैं. हालांकि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और सामान का विशेष ध्यान रखें.

उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ाई में मन कम लगेगा और लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा.

पारिवारिक जीवन में भी इस सप्ताह थोड़ा संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी. सप्ताह की शुरुआत में परिवार के सदस्यों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन परेशान रह सकता है. कुछ बातों को लेकर मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में गुस्से या कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें और शांति से बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें.

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह आपको अपने साथी की भावनाओं को समझने और सम्मान देने की सलाह दे रहा है. छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराजगी या अहंकार रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है. यदि आप प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो संवाद और विश्वास बनाए रखें. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धा भाव से दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां दुर्गा की पूजा करें.