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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: तुला राशि का रहेगा दबाव! खर्च, तनाव और रिश्तों में बढ़ सकती है मुश्किल

Tula Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: तुला राशि का रहेगा दबाव! खर्च, तनाव और रिश्तों में बढ़ सकती है मुश्किल

Tula Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): तुला राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 18-24 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 May 2026 06:00 AM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने व्यवहार, आर्थिक मामलों और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर तर्क-वितर्क करने से बचना आपके लिए बेहद जरूरी होगा. यदि आप धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभालेंगे तो कई समस्याओं से बच सकते हैं.

सप्ताह की शुरुआत कुछ चुनौतियों और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ हो सकती है. अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आने के कारण आपकी आर्थिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. घर, परिवार या किसी जरूरी कार्य पर धन खर्च होने से आपको अपनी जमा पूंजी का उपयोग करना पड़ सकता है. इस दौरान आय की तुलना में खर्च अधिक रहने से मानसिक तनाव बना रह सकता है. इसलिए इस सप्ताह फिजूलखर्ची से बचें और धन का सोच-समझकर उपयोग करें.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कारोबार में लाभ पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अपेक्षा के अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. हालांकि धैर्य बनाए रखने और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी. किसी भी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें.

इस सप्ताह आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि दूसरों के मामलों में बेवजह दखल देने से बचें. किसी विवाद या बहस में पड़ने से आपकी ऊर्जा और समय दोनों खराब हो सकते हैं. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना ही आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी रहेगा. यदि आप दूसरों की बातों में उलझेंगे तो बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

सप्ताह के मध्य में कुछ बाधाओं के बावजूद आपके कार्य धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. इस दौरान करियर या व्यवसाय के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. यह यात्रा भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है और नए संपर्क भी बन सकते हैं. हालांकि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और सामान का विशेष ध्यान रखें.

उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ाई में मन कम लगेगा और लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा.

पारिवारिक जीवन में भी इस सप्ताह थोड़ा संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी. सप्ताह की शुरुआत में परिवार के सदस्यों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन परेशान रह सकता है. कुछ बातों को लेकर मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में गुस्से या कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें और शांति से बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें.

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह आपको अपने साथी की भावनाओं को समझने और सम्मान देने की सलाह दे रहा है. छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराजगी या अहंकार रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है. यदि आप प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो संवाद और विश्वास बनाए रखें. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धा भाव से दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां दुर्गा की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 May 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Tula Rashi Astrology 2026 Tula Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Libra Horoscope 2026
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