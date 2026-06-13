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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: चुनौतियों के बीच खिलेंगे नए अवसर के फूल, तुला को व्यापार में भी लाभ

Tula Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: चुनौतियों के बीच खिलेंगे नए अवसर के फूल, तुला को व्यापार में भी लाभ

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 जून से 20 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और अवसरों का संतुलित मिश्रण लेकर आएगा. यदि आप धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों का सामना करेंगे, तो कई मुश्किलें आसानी से सुलझ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जो भविष्य में आपके करियर को नई दिशा देने का काम करेंगे, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको अपने व्यवहार और निर्णयों में संतुलन बनाए रखना होगा.

कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें और विवाद से बचने का प्रयास करें. यदि आप किसी टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो सहयोग की भावना आपके लिए लाभदायक साबित होगी. किसी पुराने काम या लंबित परियोजना में अड़चन आ सकती है, लेकिन आपकी समझदारी, धैर्य और अनुभव से उसका समाधान निकल आएगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने का अवसर मिलेगा.

आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, खासकर व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है. नए सौदे, नए ग्राहक या व्यापार विस्तार के अवसर सामने आ सकते हैं. यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना और बजट के अनुसार चलना आपके लिए बेहतर रहेगा. रुका हुआ धन मिलने या किसी पुराने भुगतान के वापस आने की भी संभावना है.

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपसी सहयोग बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. हालांकि माता-पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. उनकी नियमित जांच और देखभाल को नजरअंदाज न करें. किसी पारिवारिक समारोह या धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा. यदि रिश्ते में पहले कोई दूरी या गलतफहमी थी, तो उसे दूर करने का सही समय है. किसी नए परिचय से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा और आप दोनों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से समय मध्यम रहेगा. हल्की-फुल्की समस्याएं जैसे थकान, मौसम जनित परेशानियां या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और योग-ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Tula Saptahik Rashifal
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