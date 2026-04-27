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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: तुला राशि वालों का चमकेगा व्यापार, लेकिन रिश्तों में तकरार!

Tula Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: तुला राशि वालों का चमकेगा व्यापार, लेकिन रिश्तों में तकरार!

Tula Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: तुला राशि के लिए यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Apr 2026 05:00 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: तुला राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग अप्रैल के अंत में व्यापारिक समझौते बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे, विशेषकर जो लोग देश-विदेश के व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए 'टैरिफ' की बाधाएं दूर होंगी. इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी और लंबे समय से रुके हुए व्यापारिक निर्णय भी अब आगे बढ़ते नजर आएंगे. सही समय पर लिए गए फैसले आपको आर्थिक रूप से मजबूती देंगे और बिजनेस नेटवर्क भी विस्तार करेगा.

पैतृक प्रॉपर्टी का बंटवारा आपके पक्ष में होने से बिजनेस में नई पूंजी आएगी और बिजनेस वुमन को फैशन और मीडिया जगत से जुड़े कामों में अपार सफलता मिलेगी. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके पक्ष में निर्णय आने से आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और नए निवेश के अवसर भी बनेंगे. यह समय पुराने संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करने का है, जिससे भविष्य में स्थिर लाभ मिलता रहेगा.

नौकरी में कार्यरत लोगों और वर्किंग वुमन के लिए ऑफिस का माहौल सुखद रहेगा और आपको नई जिम्मेदारियों के साथ-साथ इंसेंटिव के रूप में प्रॉफिट मिलेगा. आपकी कार्यक्षमता और कम्युनिकेशन स्किल्स की सराहना होगी, जिससे सीनियर्स का भरोसा भी बढ़ेगा. साथ ही, नई जिम्मेदारियां आपके करियर को एक मजबूत दिशा देंगी और आगे प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं.

लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए परिवार के आपसी मसलों को बाहर न ले जाएं. इस समय रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा, वरना छोटी गलतफहमियां भी बड़ा रूप ले सकती हैं. धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालने पर रिश्ते फिर से सामान्य हो सकते हैं.

छात्रों और लर्नर्स के लिए विदेश में पढ़ाई का सपना सच हो सकता है और कलाकारों की कोई बड़ी प्रदर्शनी सफल रहेगी. यह समय शिक्षा और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए उपलब्धियों से भरा रहेगा, जहां मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है. नए अवसर और पहचान दोनों मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य के लिहाज से कमर दर्द या नसों की समस्या हो सकती है, इसलिए लंबी दूरी की ड्राइविंग या यात्रा से बचें. शरीर को आराम देना और सही बैठने-चलने की आदत अपनाना जरूरी रहेगा, ताकि किसी तरह की परेशानी बढ़े नहीं. हल्की एक्सरसाइज और नियमित दिनचर्या आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 05:00 AM (IST)
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Libra Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Tula Rashifal 2026 Libra Horoscope 2026 Libra Horoscope 2026
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