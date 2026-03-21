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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: तुला राशि की 6th सेंस दिलाएगी बड़ी जीत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: तुला राशि की 6th सेंस दिलाएगी बड़ी जीत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: तुला राशि (Libra) के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 10:46 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 22 to 28 February 2026: तुला राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत

वीक स्टार्टिंग दिव्य अंतर्ज्ञान और आत्मिक शांति का रहेगा जिसमें आप अपनी सिक्स्थ सेंस के जरिए हर मुश्किल का समाधान ढूंढ लेंगे. इस दौरान आपकी सोच बहुत स्पष्ट और संतुलित रहेगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे. आपकी शांत और संतुलित प्रवृत्ति लोगों को प्रभावित करेगी और कई लोग आपसे मार्गदर्शन लेने भी आ सकते हैं.

बिजनेस और करियर

बिजनेस मैन और वुमन के लिए अपनी सूझबूझ और इंट्यूशन पावर से बड़ी डील्स को क्लोज करने का यह सही समय है क्योंकि आप मार्केट की चाल को समय से पहले ही भांप लेंगे जिससे मुनाफा बढ़ेगा. जो लोग व्यापार में लंबे समय से किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह सफलता मिलने के संकेत मिल सकते हैं.

एंप्लॉयड पर्सन और गवर्नमेंट पर्सन को ऑफिस में उनकी शांत, प्रभावी और रहस्यमयी कार्यशैली के लिए काफी पसंद किया जाएगा और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे. इससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आप पर भरोसा जताएंगे.

कामकाजी महिलाओं के लिए संकेत

वर्किंग वुमन को करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं और उन्हें किसी ऐसी कंपनी से बुलावा आ सकता है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थीं. यह समय उनके लिए नए अवसरों को अपनाने और अपने करियर को नई दिशा देने का हो सकता है.

आर्थिक स्थिति

फाइनेंसियल सिचुएशन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहेगी और आप फिजूलखर्ची रोककर बड़ी बचत करने में सफल रहेंगे जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा. इस दौरान आप अपनी आय और खर्च के बीच अच्छा संतुलन बना पाएंगे और कुछ लोग भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निवेश करने की भी योजना बना सकते हैं.

परिवार और यात्रा

मिड-वीक में परिवार के साथ किसी पिल्ग्रिमेज टूर या शांत वातावरण वाली जगह की यात्रा की प्लानिंग सडनली बन सकती है जो आपकी रूह को सुकून देगी. यह यात्रा आपके लिए मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा.

शिक्षा और प्रतिभा

स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को किसी अनुभवी मेंटर या बुजुर्ग की सलाह से करियर का नया और उज्ज्वल रास्ता प्राप्त होगा. सही मार्गदर्शन मिलने से पढ़ाई में स्पष्टता आएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

आर्टिस्ट्स, लेखक और संगीतकारों के लिए अपनी कल्पनाशीलता को धरातल पर उतारने का यह सबसे बेहतरीन समय है. उनकी रचनात्मकता लोगों को प्रभावित कर सकती है और उन्हें पहचान भी मिल सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव लाइफ में प्रेम, समर्पण और विश्वास की गहराई बढ़ेगा और अनमैरिड लोगों के लिए कोई दिलचस्प मुलाकात भविष्य के सुखद रिश्ते की नींव रखेगी. यह समय रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का है.

सेहत और सावधानी

सेहत के मामले में पैरों के दर्द, सूजन और खान-पान की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ें: Kanya Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: बिजनेस में लौटेगी रफ्तार, कन्या राशि वाले पढ़ें 22-28 मार्च का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 10:46 AM (IST)
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Libra Weekly Horoscope Tula Weekly Horoscope Tula Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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