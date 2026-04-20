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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: तुला राशि वाले बिजनेस में संभलकर चलें और निवेश में रखें सतर्कता

Tula Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: तुला राशि वाले बिजनेस में संभलकर चलें और निवेश में रखें सतर्कता

Tula Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: तुला राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 09:23 AM (IST)
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  • बिजनेस में शुरुआत में सतर्क रहें, सोच-समझकर निर्णय लें।
  • नौकरीपेशा लोग वाणी पर नियंत्रण रखें, विवादों से बचें।
  • पारिवारिक और प्रेम जीवन में सामंजस्य, यात्रा सुखद रहेगी।
  • छात्र, कलाकार, खिलाड़ी सीमाएं पार कर नई सीखें।

Tula Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: तुला राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत खासतौर पर बिजनेस के मामलों में आपको सतर्क रहने की सलाह देती है. यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, तो इस समय हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा. पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए संशय या अविश्वास की स्थिति बन सकती है, जो नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकती है. ऐसे में स्पष्ट संवाद और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है. वहीं पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अचानक लाभ के संकेत दे रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है.

बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आएगा. किसी नए पार्टनर का साथ मिलना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है और आपके काम को नई दिशा दे सकता है. यह समय अपने नेटवर्क को मजबूत करने और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का है.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है. आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटी-सी बात भी सहकर्मियों के साथ विवाद का कारण बन सकती है. ऑफिस में प्रोफेशनल रवैया बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक चर्चाओं से दूर रहें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह सुखद माहौल बना रहेगा. परिवार में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा. विवाहित लोग अपने जीवनसाथी के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं, जिससे रिश्तों में और मजबूती आएगी. वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आने के योग बन रहे हैं, जो उनके जीवन में नई शुरुआत का संकेत हो सकता है.

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह समय खुद को चुनौती देने का है. आपको अपनी सीमाओं को पार कर कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए. यह समय नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने का है, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति का संकेत दे रहा है. आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और आप लोगों के बीच अपनी पहचान मजबूत करने में सफल रहेंगे. समाज सेवा के कार्यों में आपकी सक्रियता भी बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें: Kanya Saptahik Rashifal 20-26 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, आर्थिक स्थिति मजबूत, रिश्तों में बढ़ेगा रोमांस
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 09:23 AM (IST)
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