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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मिडिल ईस्ट वॉर और ग्लोबल मंदी से बदलेगी तुला राशि के बिजनेस की रणनीति

Tula Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: मिडिल ईस्ट वॉर और ग्लोबल मंदी से बदलेगी तुला राशि के बिजनेस की रणनीति

Tula Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: तुला राशि (Libra) के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Mar 2026 02:10 PM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 15 to 21 February 2026: तुला राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 2026)

  • सप्ताह की शुरुआत  कड़े अनुशासन और मेहनत से भाग्य उदय करने वाला होगा. इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कामकाज और जिम्मेदारियों को लेकर काफी सतर्क और गंभीर रहना पड़ेगा. इंटरनेशनल वॉर और ग्लोबल मंदी की खबरों की वजह से आपके बिजनेस की प्लानिंग में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है. बाजार की स्थिति को देखते हुए कुछ फैसले टालने या नई रणनीति बनाने की जरूरत महसूस होगी. बिज़नेस पटरी से थोड़ा उतरता महसूस होगा, लेकिन आपकी मेहनत, अनुभव और धैर्य इसे वापस ट्रैक पर ले आएंगे.
  • कुछ बड़ी चुनौतियां ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में आ सकती हैं, जिनका सामना आपको शांति और सूझ-बूझ से करना होगा. ऐसे समय में जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने से बचें और अपने काम पर ध्यान बनाए रखें. स्टूडेंट्स का मन इस हफ्ते पढ़ाई से उचट सकता है, उन्हें अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान देना चाहिए और समय का सही उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए. घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की पुरानी बीमारी दोबारा उभर सकती है, जिससे मन चिंतित रहेगा और परिवार का माहौल भी थोड़ा भावुक हो सकता है.
  • व्यवसाय से जुड़े लोग मिड-वीक के बाद नई मशीनरी या तकनीक में निवेश कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभदायक रहेगा. आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और टीम की मदद से आप बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता के योग बने हुए हैं. आर्थिक दृष्टि से यह समय स्थिर रहेगा, हालांकि निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें. मार्केट में फंसा हुआ पैसा किस्तों में वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक राहत महसूस होगी.
  • पर्सनल लाइफ में पार्टनर का रवैया थोड़ा सख्त हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और संवाद बनाए रखें. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. सिंगल पर्सन की लाइफ में किसी सीरियस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो सकती है, जो आगे चलकर जीवन में स्थिरता ला सकती है. सेहत के मामले में आपको घुटनों के दर्द या हड्डियों की कमजोरी के प्रति सचेत रहना चाहिए और खानपान के साथ-साथ नियमित व्यायाम पर भी ध्यान देना होगा.

ये भी पढ़ें: Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या 15-21 मार्च राशिफल, घर बनाने में आ रही दिक्कतें होंगी दूर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Tula Weekly Horoscope Tula Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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