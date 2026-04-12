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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: पैसा, प्यार और पावर, इस सप्ताह तीनों तुला राशि के पास!

Tula Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: पैसा, प्यार और पावर, इस सप्ताह तीनों तुला राशि के पास!

Tula Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: तुला राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 10:14 AM (IST)
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TulaSaptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: तुला राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि वालों को सप्ताह के शुरुआत में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की जरूरी रहेगी. व्यापार में उचित संतुलन बिठाने से आपके मुनाफे में स्थिरता आएगी और बिजनेस वुमन को अपनी टीम के सहयोग से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी. साथ ही फॉरेन बिजनेस में नए बाजार तलाशना और टैरिफ दरों का लाभ उठाना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. इस दौरान आप अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखें, जिससे जोखिम कम होगा और लाभ की स्थिति मजबूत होगी. पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

जॉब में आपके सहकर्मी आपका भरपूर साथ देंगे और बॉस की कृपा आप पर बनी रहेगी जिससे ऑफिस में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. तुला राशि वाले जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अपनी किस्मत और मेहनत का पूरा साथ मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके करियर को नई दिशा देंगी. टीमवर्क के जरिए आप बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे.

पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी जिससे आपके रिश्ते और भी गहरे होंगे और संतान की तरक्की और उनके उज्ज्वल भविष्य की राह आसान होगी जिससे आपको संतान सुख की पूर्ण अनुभूति होगी. परिवार के साथ बिताए गए खास पल आपको मानसिक शांति देंगे और रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी. घर में किसी शुभ कार्य की संभावना भी बन सकती है.

शिक्षा और करियर साप्ताहिक राशिफल

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और आर्टिस्ट को अपनी कला के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है जबकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह सप्ताह जीत का पैगाम लेकर आएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी. कला और खेल के क्षेत्र में आपकी पहचान और मजबूत होगी.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा और यात्राएं मनोरंजन से भरपूर होंगी. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और नई जगहों पर घूमने का अवसर मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा. अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें ताकि स्वास्थ्य उत्तम बना रहे.

वहीं समाज सेवा के कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और राजनीति में आपकी स्पष्टवादी छवि आपको जनता के बीच लोकप्रिय बनाएगी जिससे आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे. यह सप्ताह तुला राशि के लिए संतुलन, सफलता और खुशियों का शानदार समय लेकर आने वाला है.

ये भी पढ़ें: Kanya Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कन्या राशि वाले समझदारी से बढाएं कदम, धीरे-धीरे मिलेगी बड़ी जीत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Tula Rashifal 2026
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