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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: तुला राशि के लिए चेतावनी! पैसा और प्रॉपर्टी मामले में रहें सतर्क

Tula Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: तुला राशि के लिए चेतावनी! पैसा और प्रॉपर्टी मामले में रहें सतर्क

Tula Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: तुला राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: तुला राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

तुला साप्ताहिक राशिफल ( Libra Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के बकाये को लेकर बैंक से नोटिस मिल सकता है, चेक साइन करते समय सावधानी बरतें. आर्थिक मामलों में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. व्यापार में साझेदारी के काम में पारदर्शिता न रखने पर कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. सभी वित्तीय और व्यावसायिक दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना आवश्यक रहेगा. पुश्तैनी बिजनेस में मंदी का रुख रहेगा, जिससे दैनिक आय प्रभावित हो सकती है.

इस समय धैर्य बनाए रखना और अनावश्यक निवेश से बचना बेहतर रहेगा. जो कारोबारी देश-विदेश के क्लाइंट्स से डील करते हैं, उन्हें बातचीत में नरमी रखनी होगी, अन्यथा बड़ी डील हाथ से निकल सकती है. व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाए रखना सफलता की कुंजी साबित होगा. सरकारी कामों में रिश्वत या शॉर्टकट लेने की कोशिश भारी पड़ सकती है. नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना ही आपके हित में रहेगा.

नौकरी और करियर- वर्तमान जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. कार्यस्थल पर टीमवर्क के माध्यम से कई मुश्किल काम आसान हो सकते हैं. घर से दूर रहकर काम कर रहे लोगों को नौकरी बदलने के विचार आ सकते हैं. हालांकि, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें. ऑफिशियल ट्रैवलिंग के कारण शारीरिक रूप से थकान ज्यादा रहेगी और परिणाम उम्मीद से कम मिलेंगे. इसलिए अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करना आवश्यक होगा.

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प्रेम और पारिवारिक जीवन- ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. पारिवारिक मामलों में उनका सहयोग आपको राहत देगा. प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से दरार आ सकती है, इसलिए अपने पार्टनर पर भरोसा रखें. गलतफहमियों को बातचीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें. संतान की शिक्षा को लेकर मोटी रकम खर्च हो सकती है, लेकिन यह निवेश भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा. भाई-बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर अनबन होने की आशंका है. किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी और धैर्य से सुलझाने का प्रयास करें.

शिक्षा, कला और खेल- छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी. समय का सही उपयोग और नियमित अध्ययन ही सफलता दिलाएगा. कला और खेल जगत से जुड़े नए सीखने वालों को सीनियर्स की डांट सुननी पड़ सकती है, लेकिन इसे सकारात्मक रूप में लें. यह अनुभव भविष्य में आपकी प्रतिभा को और बेहतर बनाने में मदद करेगा. निरंतर अभ्यास और अनुशासन से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य और यात्रा- कमर दर्द और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. काम के दबाव और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. अनावश्यक और बिना योजना की यात्राओं से बचें. यदि यात्रा आवश्यक हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलें. इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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