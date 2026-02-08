Tula February Rashifal 2026: तुला फरवरी राशिफल, बेरंग रिश्तों में रोमांस लौटेगा, अंगारक दोष सेहत बिगाड़ सकता है
Tula February Rashifal 2026: तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना करियर, बिजनेस, लव, रिश्कतोंरियर और बिजनेस के लिहाज ये महीना नए अवसरों से भरा रहेगा. पढ़े मिथुन राशि का मासिक राशिफल.
बिजनस एंड वेल्थ
- 03 फरवरी से बुध पंचम भाव में रहते सप्तम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से इस समय नए व्यावसायिक विचार आएंगे. रचनात्मक क्षेत्र में अवसर दिखेंगे. कला, डिजाइन, मनोरंजन या सौंदर्य से जुड़े व्यापार में लाभ संभव है. उत्पाद की पैकेजिंग और प्रस्तुतीकरण में सुधार लाभदायक होगा.
- शनि-राहुका 2-12 का सम्बध रहने से साझेदार की व्यावहारिक सोच में टकराव हो सकता है. आप जोखिम लेना चाहेंगे लेकिन साझेदार सावधानी बरतना चाहेगा. यहां दोनों दृष्टिकोणों को मिलाना होगा. संतुलन ही समाधान है.
- 05 फरवरी से पंचम भाव में बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग रहने से पुराने व्यावसायिक मॉडल में बदलाव की आवश्यकता महसूस होगी. निवेशक या ऋणदाता से बातचीत हो सकती है.
- 13 फरवरीसेपंचम भाव में सूर्य,बुध,शुक्र की युति की सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर होने से अंतरराष्ट्रीय ग्राहक, ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि होगी. अपरंपरागत तरीकों से आय के स्रोत खुल सकते हैं. लेकिन खर्च भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकते हैं.
- 1,13,14,20,21,22 फरवरीकोअनुबंध की शर्तों को लेकर मतभेद हो सकते हैं. पुराने व्यावसायिक साझेदार से संपर्क टूट सकता है या पुनः जुड़ सकता है. इस चरण में कोई नया साझेदारी समझौता न करें.
- 22 फरवरी तक सप्तम भाव के लाॅर्ड मंगल चतुर्थ भाव में उच्च के होकर रूचक योग बनाएगे जिससे इस समय सेवा क्षेत्र में निवेश लाभदायक हो सकता है. चिकित्सा, परामर्श, धर्मार्थ कार्य या आध्यात्मिक व्यवसाय में अवसर हैं. विदेशी बाजार से संपर्क हो सकता है। आप में साहस और ऊर्जा रहेगी.
- 23 फरवरीसेमंगल पंचम भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से लंबित समझौते आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक संबंधों में स्पष्टता आएगी. दीर्घकालीन साझेदारी की गंभीरता सिखाएगा. जो संबंध मजबूत हैं वे और मजबूत होंगे.
- इससमय व्यावहारिक काम पर ध्यान केंद्रित होगा. प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने के अवसर मिलेंगे. ग्राहक सेवा में सुधार से व्यापार बढ़ेगा. महीने का अंत नई ऊर्जा और दिशा के साथ होगा.
जॉब एंड प्रॉफेशन
- महीनेकी शुरूआत से 12 फरवरी तक चतुर्थ भाव में सूर्य-मंगल का पराक्रम योग रहने से इस समय रचनात्मक परियोजनाओं में आपकी भूमिका बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारी आप पर विशेष ध्यान देंगे. नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं और टीम में आपकी विशेष पहचान बनेगी.
- 03 फरवरी से पंचम भाव में बुध-राहु का जड़त्व दोष होने से आत्म अभिव्यक्ति और कार्यस्थल नियमों में टकराव होगा. आप अपने तरीके से काम करना चाहेंगे लेकिन नियम और प्रक्रिया बाधा बनेंगे. यहां धैर्य और कूटनीति से काम लें और सीधी टकराव से बचें.
- 13 फरवरीसेपंचम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष व सूर्य-शनि का 2-12 का सम्बध रहने से इस समय सहकर्मियों के साथ गलतफहमी हो सकती है. ईमेल या संदेशों का गलत अर्थ निकल सकता है. पुराने सहयोगी से पुनः संपर्क हो सकता है और टीम में असहमति बढ़ सकती है.
- 5,6,7,15,16,24,25 फरवरीकोटीम के सदस्यों के बीच समन्वय में कठिनाई होगी. परियोजना में देरी हो सकती है. जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है. धैर्य बनाए रखें और दूसरों को दोष देने से बचें.
- 22 फरवरीतकमंगल चतुर्थ भाव में उच्च के होकर रूचक योग बनाकर सातवीं दृष्टि दशम भाव पर होने से आपका असली योगदान दिखाई देना महत्वपूर्ण होगा.
- गोपनीय परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं. नई पहल करने का साहस आएगा.
- शनि-राहुका 2-12 का सम्बध रहने से कार्यस्थल में असंतोष ला सकती है. दैनिक काम में रुचि कम हो सकती है.अभी धैर्य रखें. सही समय की प्रतीक्षा करें.
- 23 फरवरीसेमंगल पंचम भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से अब कार्यों पर ध्यान केंद्रित होगा. समस्या समाधान में आपकी क्षमता चमकेगी.
- प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के अवसर मिलेंगे.
- कार्यसंबंधों में गंभीरता लाएगा. पेशेवर संबंधों को व्यक्तिगत से अलग रखना सीखें. कूटनीति और संतुलन से आगे बढ़ें.
फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप
- 05 फरवरी से शुक्र पंचम भाव में रहते सप्तम भाव से 3-11 का सम्बध व गुरू से नवम-पंचम सम्बध होने से यह प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल समय है. नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं और मौजूदा रिश्तों में रोमांच वापस आएगा. प्यार का इजहार करने का उत्तम समय है.
- 13 फरवरीसेपंचम भाव में सूर्य,बुध,शुक्र की युति होने से प्रेम और प्रतिबद्धता के बीच खींचतान पैदा करेगा. आप स्वतंत्रता चाहेंगे लेकिन साथी स्थिरता की मांग करेगा. मस्ती और गंभीरता में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा।
- 1,13,14,20,21,22 फरवरीकोपुराने रिश्तों को वापस ला सकता है. पूर्व प्रेमी या पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. अधूरी बातचीत पूरी करने का मौका मिल सकता है.
- 22 फरवरी तक सप्तम भाव के लाॅर्ड मंगल चतुर्थ भाव में उच्च के होकर रूचक योग बनाकर चैथी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ते में भावनात्मक गहराई आएगी. सही बातचीत से आगे बढ़कर असली मुद्दों पर चर्चा होगी. अंतरंगता बढ़ेगी लेकिन असुरक्षा भी आ सकती है. खुली बातचीत से समस्याओं को सुलझाएं.
- 23 फरवरीसेपंचम भाव में मंगल-शुक्र की युति होने से आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे. प्रेम प्रस्ताव रखने का अच्छा समय है. यहां समझ यह है कि प्यार में पूर्णता नहीं, स्वीकृति होती है.
- नवमभाव में विराजित गुरू का सप्तम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में संतुलन वापस आएगा. आध्यात्मिक जुड़ाव की खोज होगी। साथी के साथ गहरे विषयों पर बातचीत करने की इच्छा होगी.
- अबरोमांस से हटकर व्यावहारिक मुद्दों पर ध्यान जाएगा. रिश्ते में रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, काम का बंटवारा जैसे विषय आएंगे.
स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स
- 05 फरवरी से पंचम भाव में बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग रहने से कला, संगीत, साहित्य जैसे विषयों में रुचि बढ़ेगी. प्रस्तुतिकरण कौशल निखरेंगे और प्रोजेक्ट कार्य में उत्कृष्टता दिखा सकते हैं.
- 13 फरवरीसेपंचम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से परीक्षा को लेकर पढाई का दबाव बढेगा. समय प्रबंधन सीखें और अध्ययन योजना बनाएं.
- नवमभाव में विराजित गुरू की नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से मित्रों के साथ विचार विमर्श करने से समझ बढ़ेगी। नोट्स साझा करने से पढाई में मदद मिलेगी.
- 22 फरवरीतकमंगल-शनि का 3-11 का सम्बध रहने से भविष्य को लेकर सोच साफ होगी. कौन सा विषय चुनना है, कौन सी परीक्षा देनी है, इस पर स्पष्टता आएगी. यहाँ समझदारी यही है कि कम चुनो, पर पूरी तैयारी से चुनो.
- 23 फरवरीसेपंचम भाव में सूर्य-मंगल का पराक्रम योग रहने से शिक्षकों से पूछे गए सवालों के स्पष्ट उत्तर मिलेंगे. ऑनलाइन अध्ययन में लाभ मिलेगा.ये समय है दुविधा छोड़कर खुलकर सीखने का.
हेल्थ एंड ट्रेवल
- 03 फरवरी से बुध पंचम भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से ऊर्जा अच्छी रहेगी. मनोरंजक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. खेल, नृत्य या रचनात्मक व्यायाम का आनंद लेंगे. शारीरिक गतिविधि को खेल की तरह लें और व्यायाम को बोझ न बनाएं.
- 13 फरवरीसेपंचम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष व 23 फरवरी से मंगल-राहु का अंगारक दोष रहने से मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होगा. तनाव से पेट या पीठ में दर्द हो सकता है.
- 14 फरवरीकेबाद परीवार के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं. इस यात्रा से आपके संबंधों में मधुरता आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे.
- पाचनतंत्र प्रभावित हो सकता है. अनियमित भोजन से समस्या हो सकती है. भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें.
- बाहर का खाना कम करें, घर का ताजा भोजन लें और धीरे धीरे चबाकर खाएं.
उपाय
09 फरवरी सीताअष्टमी पर- माता सीता को इत्र और पीले पुष्प अर्पित करते हुए ऊँ जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें.
15 फरवरी महाशिवरात्रि पर- शिवलिंग पर केसर और गुलाब जल चढ़ाते हुए ऊँ शिवाय शांभवाय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंदों को चीनी और चावल दान करें.
27 फरवरी आमलकी एकादशी पर- 21 ताजा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए. सफेद तिल और दूध का दान करें.
