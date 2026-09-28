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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukra Vakri 2026: शुक्र पितृ पक्ष में होंगे वक्री, दिवाली तक इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Shukra Vakri 2026: शुक्र पितृ पक्ष में होंगे वक्री, दिवाली तक इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Shukra Vakri 2026: शुक्र पितृ पक्ष में वक्री हो रहे हैं, 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे. ऐसे में पितृ पक्ष, नवरात्रि, यहां तक की 3 राशियों की दिवाली भी लकी रहेगी.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Sep 2026 06:07 PM (IST)
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Shukra Vakri 2026: शुक्र 3 अक्टूबर 2026 को वक्री होने जा रहे हैं और 14 नवंबर तक उनकी वक्री चाल जारी रहेगी. करीब 42 दिनों की यह अवधि कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पितृ पक्ष में वक्री होंगे यानी दिवाली तक कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है. वक्री शुक्र के दौरान पुराने मामलों की वापसी के साथ धन और करियर से जुड़े कुछ फैसलों में बदलाव आ सकते हैं.

खास बात यह है कि इस दौरान 3 राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में नए मौके और अटके कामों में गति आ सकती है. शुक्र की वक्री चाल आपकी सुख, सुविधाओं को 

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वृषभ राशि

  • आर्थिक मामलों में पुराने उलझे हुए विषयों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है.
  • लंबे समय से अटके भुगतान या काम में गति मिलेगी.
  • नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है.
  • कारोबार से जुड़े लोगों के लिए पुराने संपर्क फिर उपयोगी साबित हो सकते हैं. हालांकि पैसे से जुड़े बड़े फैसलों में जल्दबाजी के बजाय पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

तुला राशि

  • नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को पुराने संपर्कों या पहले सामने आए अवसरों से कोई नई दिशा मिल सकती है.
  • कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मकता और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है.
  • प्रमोशन मिल सकता है. बड़ा निवेश न करें. 

मीन राशि

  • कारोबारियों को पुराने प्रोजेक्ट, ग्राहक या संपर्क से लाभ मिल सकता है.
  • लंबे समय से अटका भुगतान प्राप्त होने या किसी रुके हुए काम के दोबारा शुरू होने की स्थिति बन सकती है.
  • नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे. 

धनु राशि

  • धनु राशि वालों के लिए शुक्र की यह वक्री अवधि आर्थिक मोर्चे पर राहत लेकर आ सकती है.
  • लंबे समय से अटके काम धीरे-धीरे पूरे होने की दिशा में बढ़ेंगे और नई योजनाओं पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा.
  • अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. पुराने कर्ज या आर्थिक दायित्वों को निपटाने में भी सफलता मिल सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Sep 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Venus Combust 2026 Shukra Vakri 2026
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