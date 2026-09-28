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Shukra Vakri 2026: शुक्र पितृ पक्ष में होंगे वक्री, दिवाली तक इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
Shukra Vakri 2026: शुक्र पितृ पक्ष में वक्री हो रहे हैं, 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे. ऐसे में पितृ पक्ष, नवरात्रि, यहां तक की 3 राशियों की दिवाली भी लकी रहेगी.
Shukra Vakri 2026: शुक्र 3 अक्टूबर 2026 को वक्री होने जा रहे हैं और 14 नवंबर तक उनकी वक्री चाल जारी रहेगी. करीब 42 दिनों की यह अवधि कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पितृ पक्ष में वक्री होंगे यानी दिवाली तक कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है. वक्री शुक्र के दौरान पुराने मामलों की वापसी के साथ धन और करियर से जुड़े कुछ फैसलों में बदलाव आ सकते हैं.
खास बात यह है कि इस दौरान 3 राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में नए मौके और अटके कामों में गति आ सकती है. शुक्र की वक्री चाल आपकी सुख, सुविधाओं को
वृषभ राशि
- आर्थिक मामलों में पुराने उलझे हुए विषयों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है.
- लंबे समय से अटके भुगतान या काम में गति मिलेगी.
- नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है.
- कारोबार से जुड़े लोगों के लिए पुराने संपर्क फिर उपयोगी साबित हो सकते हैं. हालांकि पैसे से जुड़े बड़े फैसलों में जल्दबाजी के बजाय पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.
तुला राशि
- नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को पुराने संपर्कों या पहले सामने आए अवसरों से कोई नई दिशा मिल सकती है.
- कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मकता और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है.
- प्रमोशन मिल सकता है. बड़ा निवेश न करें.
मीन राशि
- कारोबारियों को पुराने प्रोजेक्ट, ग्राहक या संपर्क से लाभ मिल सकता है.
- लंबे समय से अटका भुगतान प्राप्त होने या किसी रुके हुए काम के दोबारा शुरू होने की स्थिति बन सकती है.
- नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे.
धनु राशि
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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