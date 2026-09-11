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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरशुक्र की राहु के नक्षत्र में एंट्री, आज से 43 दिन इन राशियों के करियर में आएगा बड़ा उछाल

शुक्र की राहु के नक्षत्र में एंट्री, आज से 43 दिन इन राशियों के करियर में आएगा बड़ा उछाल

Shukra Nakshatra Gochar 2026: शुक्र की राहु के नक्षत्र स्वाति में एंट्री हो चुकी है, 11 सितंबर से 24 अक्टूबर तक शुक्र यहीं विराजमान रहेंगे. ऐसे में 43 दिन कुछ राशियों की किस्मत सोने की तरह चमकने वाली है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 11 Sep 2026 08:18 PM (IST)
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Shukra Nakshatra Parivartan 2026: 11 सितंबर 2026 को स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया है और 24 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधा, कला, आकर्षण और वैभव का कारक ग्रह माना जाता है. शुक्र की स्थिति में होने वाला बदलाव व्यक्ति के रिश्तों, आर्थिक फैसलों और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों पर प्रभाव डाल सकता है. 

स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं. ऐसे में शुक्र का राहु के नक्षत्र में रहना ज्योतिषीय दृष्टि से एक दिलचस्प स्थिति बनाता है. इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह अवधि करियर, धन और निजी जीवन के लिहाज से बेहतर रह सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों को फायदा मिल सकता है.

कर्क राशि

  • कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मामलों में राहत दे सकता है.
  • आय के नए स्रोत तलाशने में सफलता मिल सकती है और पहले से चल रहे काम से भी लाभ बढ़ने की संभावना है.
  • प्रॉपर्टी, वाहन या घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने की योजना है तो इस अवधि में आपको कोई अच्छा विकल्प मिल सकता है.
  • रिश्तों की बात करें तो परिवार में माहौल सुखद रह सकता है और पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

कुंभ राशि

  • किसी पुराने निवेश, अटके भुगतान या अतिरिक्त स्रोत से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है.
  • व्यापारियों के लिए रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने का रास्ता खुल सकता है.
  • अगर लंबे समय से किसी आर्थिक दबाव से परेशान हैं तो उससे निकलने की योजना सफल हो सकती है. परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है.

तुला राशि

  • तुला राशि के लिए ये परिवर्तन व्यक्तित्व और सामाजिक प्रभाव को मजबूत कर सकता है.
  • लोगों के बीच आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ सकता है.
  • करियर में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का मौका मिलेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी या व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है.
  • आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने के संकेत हैं. निजी जीवन में भी पार्टनर का साथ मिल सकता है.

वृषभ राशि

  • वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ही हैं, ऐसे नौकरीपेशा जातकों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं.
  • नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भूमिका मिल सकती है.
  • व्यापार करने वालों के लिए नए क्लाइंट और डील के रास्ते खुल सकते हैं.
  • साझेदारी में काम करने वालों को भी फायदा मिल सकता है. लंबे समय से अटके किसी काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 Sep 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Venus Swati Nakshatra Shukra Shukra Nakshatra Parivartan 2026
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