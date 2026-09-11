शुक्र की राहु के नक्षत्र में एंट्री, आज से 43 दिन इन राशियों के करियर में आएगा बड़ा उछाल
Shukra Nakshatra Gochar 2026: शुक्र की राहु के नक्षत्र स्वाति में एंट्री हो चुकी है, 11 सितंबर से 24 अक्टूबर तक शुक्र यहीं विराजमान रहेंगे. ऐसे में 43 दिन कुछ राशियों की किस्मत सोने की तरह चमकने वाली है.
Shukra Nakshatra Parivartan 2026: 11 सितंबर 2026 को स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया है और 24 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधा, कला, आकर्षण और वैभव का कारक ग्रह माना जाता है. शुक्र की स्थिति में होने वाला बदलाव व्यक्ति के रिश्तों, आर्थिक फैसलों और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों पर प्रभाव डाल सकता है.
स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं. ऐसे में शुक्र का राहु के नक्षत्र में रहना ज्योतिषीय दृष्टि से एक दिलचस्प स्थिति बनाता है. इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह अवधि करियर, धन और निजी जीवन के लिहाज से बेहतर रह सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों को फायदा मिल सकता है.
कर्क राशि
- कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मामलों में राहत दे सकता है.
- आय के नए स्रोत तलाशने में सफलता मिल सकती है और पहले से चल रहे काम से भी लाभ बढ़ने की संभावना है.
- प्रॉपर्टी, वाहन या घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने की योजना है तो इस अवधि में आपको कोई अच्छा विकल्प मिल सकता है.
- रिश्तों की बात करें तो परिवार में माहौल सुखद रह सकता है और पार्टनर का सहयोग मिलेगा.
कुंभ राशि
- किसी पुराने निवेश, अटके भुगतान या अतिरिक्त स्रोत से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है.
- व्यापारियों के लिए रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने का रास्ता खुल सकता है.
- अगर लंबे समय से किसी आर्थिक दबाव से परेशान हैं तो उससे निकलने की योजना सफल हो सकती है. परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है.
तुला राशि
- तुला राशि के लिए ये परिवर्तन व्यक्तित्व और सामाजिक प्रभाव को मजबूत कर सकता है.
- लोगों के बीच आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ सकता है.
- करियर में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का मौका मिलेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी या व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है.
- आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने के संकेत हैं. निजी जीवन में भी पार्टनर का साथ मिल सकता है.
वृषभ राशि
- वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ही हैं, ऐसे नौकरीपेशा जातकों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं.
- नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भूमिका मिल सकती है.
- व्यापार करने वालों के लिए नए क्लाइंट और डील के रास्ते खुल सकते हैं.
- साझेदारी में काम करने वालों को भी फायदा मिल सकता है. लंबे समय से अटके किसी काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
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