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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरमंगल गोचर 2026: मंगल का कर्क राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा बड़ा असर; पढ़ें पूरा राशिफल

मंगल गोचर 2026: मंगल का कर्क राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा बड़ा असर; पढ़ें पूरा राशिफल

मंगल गोचर 18 सितंबर 2026 से मंगल कर्क राशि में! मेष-वृष को धन लाभ व तरक्की, मिथुन-सिंह रहें सतर्क. 12 राशियों के करियर, सेहत और खर्च पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, जानें अपना राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 08:18 AM (IST)
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Mangal Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल देव 18 सितंबर को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. मंगल 12 नवंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे. कर्क जल तत्व और चंद्रमा की राशि है, जिसे मंगल की नीच राशि माना जाता है (जबकि मकर इनकी उच्च राशि है). हालांकि, कर्क राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं, जिससे मंगल-गुरु की युति बनेगी और नीच का अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम होगा.

ज्योतिष में भूमि पुत्र मंगल अग्नि तत्व, साहस, ऊर्जा, जमीन-जायदाद, सेना, रक्त और पराक्रम के कारक हैं. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व के ग्रह का यह गोचर देश-दुनिया सहित सभी राशियों पर गहरा असर डालेगा.

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देश और दुनिया पर प्रभाव: प्राकृतिक आपदा और वैश्विक तनाव की आशंका

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि कर्क राशि में नीच अवस्था के दौरान मंगल का राहु के साथ षडाष्टक योग, शनि के साथ नवम-पंचम योग और केतु के साथ द्विद्वादश योग निर्मित होगा.

प्राकृतिक व अन्य आपदाएं: भूकंप, अग्निकांड, गैस दुर्घटना, विमान खराबी/वायुयान दुर्घटना और रेल दुर्घटना की आशंका रहेगी. कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है.

वैश्विक भू-राजनीति: विश्व स्तर पर सीमा पर तनाव, टकराव और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनेगा.

अर्थव्यवस्था व बाजार: शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव, बैंक घोटाले, आंदोलन और हड़ताल की संभावना है. हालांकि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की कीमतें सामान्य रहेंगी.

अन्य क्षेत्र: मनोरंजन, खेल और कला जगत से दुखद समाचार मिल सकते हैं. बड़े राजनीतिक फेरबदल और वरिष्ठ नेताओं से जुड़ी अप्रिय खबरें आ सकती हैं.

मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय

मंगल के नीच प्रभाव और कष्टों से मुक्ति के लिए ज्योतिषाचार्य द्वारा सुझाए गए उपाय:

  • प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की उपासना करें.
  • माथे पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं.
  • मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं.
  • तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर, लाल वस्त्र और मसूर की दाल का दान करें.
  • घर से निकलते समय थोड़ा शहद खाकर निकलें.

मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा बड़ा असर

ग्रहों के सेनापति मंगल देव का जल तत्व की राशि कर्क में गोचर हो चुका है. ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को मंगल की नीच राशि माना गया है, जिससे इसका प्रभाव जातकों के जीवन में कई बड़े उतार-चढ़ाव लेकर आता है. इस राशि परिवर्तन का मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा.

मेष राशि (Aries): कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं. नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और परिजनों के साथ मनमुटाव से बचें.

वृष राशि (Taurus): गोचर के प्रभाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे. खान-पान और सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें.

मिथुन राशि (Gemini): अनावश्यक वाद-विवाद से खुद को दूर रखें. धन हानि की आशंका बनी हुई है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें और किसी भी बड़े लेन-देन से दूरी बनाएं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

कर्क राशि (Cancer): कर्क राशि के जातकों को शारीरिक दुर्बलता या बेचैनी का अहसास हो सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

सिंह राशि (Leo): व्यापारियों को किसी भी नए सौदे में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी. नए निवेश और उधार लेन-देन से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. दांपत्य जीवन में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.

कन्या राशि (Virgo): आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. बजट बनाकर चलें और निवेश के मामले में विशेषज्ञों की सलाह लें. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें और अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें.

तुला राशि (Libra): नौकरीपेशा लोगों पर कार्यक्षेत्र में दबाव और मानसिक तनाव बना रहेगा. वित्तीय स्थिति सामान्य बनी रहेगी. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी, लेकिन जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा. राहत की बात यह रहेगी कि पुरानी आर्थिक समस्याएं सुलझेंगी. परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius): गोचर की अवधि में अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें. पारिवारिक मोर्चे पर शांति और खुशहाली का वातावरण रहेगा.

मकर राशि (Capricorn): वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी और जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है. आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा. खान-पान संतुलित रखें, अन्यथा पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

कुंभ राशि (Aquarius): वाणी और गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण रखें, वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं. बेवजह के खर्चों पर रोक लगाएं. दांपत्य रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए जीवनसाथी को पर्याप्त समय दें.

मीन राशि (Pisces): संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता सता सकती है. धन के लेन-देन और गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं. स्वास्थ्य के प्रति जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या का पालन करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Mars Transit In Cancer Planetary Transit Horoscope 2026 Mangal Gochar 2026
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